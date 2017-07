Una Vita / Humilidad ha raggiunto il suo scopo: Mauro in preda ai sensi di colpa? (Anticipazioni 7 luglio)

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 7 LUGLIO IL SENSO DI COLPA DI MAURO

Una Vita tornerà oggi su Canale 5 per un'episodio che sancirà la vittoria (almeno momentanea) di Humilidad su Mauro e Teresa. La notizia del suo tentato suicidio, che come ben sappiamo sarà solo una farsa, verrà subito riportata all'ispettore che correrà in soccorso della fidanzata. Padre Fructuoso, in accordo con la donna, farà in modo che il racconto di questo gesto disperato diventi credibile causando un forte senso di colpa tra i due protagonisti della telenovela spagnola. In gran fretta, Mauro rivelerà all'amata d non avere capito se Oliva si recherà dal vescovo per annunciare il suo tradimento con Cayetana. La notizia del gesto di Humilidad, infatti, lo ha raggiunto proprio in quel momento, rendendo necessaria la sua veloce corsa dalla fidanzata. La notizia del tentato suicidio peggiorerà il senso di colpa della maestra, che già in precedenza si sentiva a disagio davanti all'amica che stava tradendo nel peggiore dei modi. Basterà tutto questo per convincerla a rinunciare per sempre all'uomo che ama?

LO STRANO GESTO DI OLIVA

Il comportamento di Oliva nell'appuntamento odierno con Una Vita risulterà molto strano, a tratti persino inspiegabile. Il segretario, infatti, darà l'impressione di avere perso il controllo delle sue azioni dopo il dialogo avuto con Mauro. Da tali parole, ha creduto che Cayetana abbia diffuso la notizia della loro relazione clandestina, distruggendo di fatto sia il suo matrimonio che la sua immagine pubblica. Per questo, Oliva sarà letteralmente furioso e si precipiterà ad Acacias 38 per chiarire la situazione con la sua amante. Sarà in tale circostanza che si chiuderà in casa con lei, urlando e discutendo in maniera estremamente pericolosa. Sarà questo l'inizio di guai anche peggiori tra i due amanti? Cayetana riuscirà ad uscire pulita anche da questa ennesima situazione compromettente? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che Una Vita domani non andrà in onda mentre tornerà regolarmente domenica sera con un episodio della durata di circa due ore, in onda già a partire dalle ore 21:15 circa.

© Riproduzione Riservata.