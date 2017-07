Velvet 4 / Commento prima puntata e anticipazioni seconda: Cristina scopre che Alberto è vivo

Velvet

VELVET 4, COMMENTO PRIMA PUNTATA E ANTICIPAZIONI SECONDA

ANA NON DIMENTICA IL PASSATO - La prima puntata di Velvet di ieri sera non ha deluso le aspettative. A distanza di cinque anni dal giorno in cui ha scoperto che Alberto è morto, Ana, la protagonista della fiction di RAi 1 è diventata una stilista stimata in tutta Europa e in grado di convincere Enzo Cafiero ad inaugurare una nuova linea di pret-à-porter alla galleria. Eppure, questa sua scelta potrebbe presto portarla allo scontro con Marco, il figlio del maggiore azionista della Velvet. Il nuovo amante di Clara avrebbe dovuto partire per l'Italia ma ha deciso di posticipare il suo viaggio, per mettere i bastoni tra le ruote alla sua rivale. Ana guarda avanti ma non dimentica il suo passato: anche se ha intrapreso una relazione con il pilota Carlos, non disdegna di trascorrere le serate nella terrazza del palazzo insieme al piccolo Alberto, proprio come anni prima faceva con l'unico uomo da lei amato nella sua vita.

LA MISTERIOSA ADELE - Come un fulmine a ciel sereno, una misteriosa new entry è apparsa per qualche istante nella puntata di esordio di Velvet. La donna, che ha affermato di chiamarsi Adele, ha scritto qualche appunto in una lettera indirizzata niente meno che ad Alberto. Sarà proprio lei il punto di svolta del secondo appuntamento della fiction di Rai 1, in onda il prossimo giovedì 13 luglio. Adele, infatti, si troverà a colloquio con Cristina alla quale annuncerà che Alberto sta bene ed è il suo datore di lavoro. La rivale storica di Ana, che nella terza stagione aveva messo in pericolo la sua vita e quella del piccolo che portava in grembo, apprenderà quindi che tutti si sono sbagliati pensando che l'ex marito sia deceduto in quell'incidente aereo. A questo punto sarà inevitabile chiedersi quali conseguenze avrà questo colloquio nella vita di Ana: Cristina le riporterà la notizia o questa grande menzogna sarà destinata a durare ancora a lungo?

