WALL STREET/ Su Iris il film con Michael Douglas e Charlie Sheen (oggi, 7 luglio 2017)

WALL STREET

WALL STREET, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 LUGLIO 2017: IL CAST - Wall street, il film in onda su Iris oggi, venerdì 7 luglio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata nel 1987 e diretta dal regista Oliver Stone che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast figurano nomi illustri e molto conosciuti dal grande pubblico come Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen e Franklin Cover. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

WALL STREET: LA TRAMA - In questa pellicola viene narrata la storia di un giovane uomo di nome Bud Fox (Charlie Sheen) che lavora come agente di borsa per un’importante società che è quotata a Wall Strett. Bud però non ha ancora il carisma di uomo d’affari ma è piuttosto un yuppie newyorchese e così deve essere affiancato da qualcuno che possa insegnargli tutti i trucchi del mestiere. Per questo motivo Bud finisce sotto l’ala protettrice di un uomo di nome Gordon Gekko (Michael Douglas) che è uno spregiudicato uomo d’affari che in qualche modo è riuscito ad avere il monopolio di tutto il mercato. La caratteristica maggiore di Gordon Gekko è che è un losco affarista che non si preoccupa minimamente dei piccoli risparmiatori che a più riprese è riuscito a rovinare con i suoi loschi piani ed intrallazzi che invece a lui sono costati grandi guadagni.

Gekko anche dinnanzi a questa amicizia creatasi con Bud non smette di utilizzare i suoi metodi, anzi, decide di attuare il suo modo di operare anche nei confronti della compagnia aerea dove lavora il padre di Bud. Questo atteggiamento da modo a Bud di comprendere affondo come è fatto in realtà Gekko e che ogni sua azione è volta a ìl guadagno di denaro. Così Bud mosso da profonda rabbia nei confronti di Gekko, decide di agire alle sue spalle, usando i metodi che lo stesso Gekko gli aveva insegnato. Quando però Gekko capisce tutto è già tardi, così quando lo incontra a Central Park lo colpisce accusandolo di non aver avuto alcuna gratitudine per l’uomo che l’ha fatto arricchire e diventare quello che è. Bud però registra questa conversazione che risulta essere un ulteriore prova per incastrare Gekko.

