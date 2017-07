ALBANO / La dichiarazione d’amore per i figli e le vacanze con Loredana Lecciso

Albano

ALBANO IN VACANZA CON LOREDANA LECCISO PARLA DELL’AMORE CHE PROVA PER I FIGLI

Dopo un anno difficile, Albano Carrisi ha deciso di staccare la spina e godersi un po’ di sano e meritato riposo con la sua famiglia. Per rilassarsi, il cantante di Cellino San Marco ha scelto la Grecia dove attualmente si trova con la compagna Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Bido. Un viaggio che avrebbero dovuto fare già dallo scorso anno ma che i troppi impegni professionali di Albano hanno fatto saltare. Quest’anno, però, l’artista ha deciso di mettere da parte il lavoro per dare la giusta priorità alla sua famiglia. Più che il successo, infatti, la più grande ricchezza di Albano è proprio la famiglia. Da uomo del Sud, Albano è legatissimo ai suoi figli di cui parla solo come un padre innamorato può fare. Yari, Cristel, Romina, Jasmin e Bido, dunque, rappresentato le vittorie più importanti di Albano che si considera un uomo molto fortunato essendo riuscito a crescere cinque ragazzi meravigliosi.

“Sono magnifici, non lo dico perché sono il padre ma è la verità. Ho avuto la grande fortuna di avere dei ragazzi eccezionali. Li amo tutti immensamente. Abbiamo festeggiato il compleanno di Jasmine andando al concerto di Justin Bieber a Monza: spettacolo fantastico, veramente bello, un concerto ben confezionato. Ma la cosa più bella è stata la commozione che ho provato vedendo le lacrime di felicità di mia figlia quando ha visto il suo idolo. Mi sono davvero emozionato. Pochi giorni prima, il 1 giugno, Romina jr. ha festeggiato trent'anni: se penso alla gioia che ho provato alla sua nascita sembra ieri e invece...”, ha dichiarato ai microfoni del settimanale Nuovo.

Padre felice e presto nonno? E’ ciò che si augura Albano. Il cantante che lo scorso anno ha portato all’altare la figlia Cristel che tra poco festeggerà il primo anniversario non nasconde il desiderio di poter avere presto un nipotino. I figli riusciranno a realizzare il desiderio di Albano?

