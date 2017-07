ALDO FABRIZI/ L’attore comico romano tra i primi monologhisti della tv (Techetechetè, puntata 8 luglio 2017)

Techetechetè su Rai 1

ALDO FABRIZI, L’ATTORE COMICO ROMANO, TRA I PRIMI MONOLOGHISTI DELLA TELEVISIONE (TECHETECHETE’, PUNTATA 8 LUGLIO 2017) Questa sera Techetechetè, in onda su Rai 1, darà modo a tanti telespettatori di rivedere, o di ammirare per la prima volta, le performance di Aldo Fabrizi, attore romano tra i più amati in assoluto nella storia del cinema del nostro Paese. Aldo Fabrizi ha saputo passare con disinvoltura da ruoli drammatici (come in Roma città aperta) a comici come spalla di molti film di Totò, in cui i due attori hanno saputo integrarsi a meraviglia (La banda degli onesti e I tartassati, solo per citarne alcuni). Ma Aldo Fabrizi ha saputo anche interpretare al meglio il mezzo televisivo, diventando di fatto con le sue apparizioni in Rai dei primi monologhisti della storia della televisione in Italia.

Tante erano le ossessioni artistiche e culturali di Aldo Fabrizi: quella per il cibo veniva sicuramente tradita dalla sua stazza e dal modo di fare bonario. L'attore romano era anche un cuoco eccezionale, passione che condivideva anche con la sorella, la Sora Lella, conosciuta sia per le sue performance come attrice romana, ma anche per il suo ristorante nella Capitale e la sua passione per la cucina.

In televisione i suoi monologhi incentrati spesso sul cibo, ma spesso e volentieri sulle disavventure che una città caotica come Roma poteva riservare ai semplici cittadini, hanno sempre riscosso grande successo, con l'attore sempre abile a calarsi in panni diversi, a volte addirittura in quelli di un dispettosissimo bambino, contrasto reso esilarante dalla sua imponente stazza fisica. In C'eravamo tanto amati' a metà degli anni Settanta, nella parte del palazzinaro Romolo Catenacci, Aldo Fabrizi regala forse quella che è stata la sua ultima memorabile interpretazione cinematografica, nei panni di un industrialotto senza scrupoli, arricchito e ignorante, ex capomastro dipinto con sprezzo da Ettore Scola come simbolo della nuova classe dirigente industriale italiana, venuta dal nulla e nel nulla destinata a restare.

