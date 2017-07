Al Bano Carrisi/ "I miei figli? Sono magnifici! Ho avuto la fortuna di avere ragazzi eccezionali"

AlBano Carrisi

Al Bano Carrisi si racconta al settimanale Nuovo e svela del bellissimo rapporto con i suoi figli "Sono magnifici!"

Al Bano ha deciso di concedersi qualche settimana di assoluto riposo con Bido, Jasmine e la compagna Loredana Lecciso, come dichiarato al settimanale Nuovo, destinazione Grecia. I figli sono motivo di grande vanto per Al Bano e nell'intervista al noto settimanale non perde occasione per sottolinearlo: "Sono i miei amori e vi dirò di più: sono magnifici, non lo dico perché sono il padre ma è la verità. Ho avuto la grande fortuna di avere dei ragazzi eccezionali. Li amo tutti immensamente". Il cantante ci tiene poi a raccontare della bellissima giornata trascorsa insieme: "Abbiamo festeggiato il compleanno di Jasmine andando al concerto di Justin Bieber a Monza: spettacolo fantastico, veramente bello, un concerto ben confezionato. Ma la cosa più bella è stata la commozione che ho provato vedendo le lacrime di felicità di mia figlia quando ha visto il suo idolo. Mi sono davvero emozionato".

Per Albano Carrisi e Loredana Lecciso si parla ormai di nozze imminenti. Il cantante, che qualche tempo fa ha vissuto momenti difficili a causa della salute, racconta invece di giorni bellissimi trascorsi con i suoi figli: "Pochi giorni prima, il 1 giugno, Romina jr. ha festeggiato trent'anni: se penso alla gioia che ho provato alla sua nascita sembra ieri". Il cantante pugliese spera di diventare presto nonno per vivere anche questa esperienza. L'idea lo rende felice e lo emoziona davvero tanto. In questi giorni Al Bano sta girando un documentario, Madre mia, dedicato alla vita di sua mamma Jolanda, trasmesso, in autunno, da Rete4. Grandissimo momento quindi per l'ex marito di Romina Power. Tra vacanze e soddisfazioni date dai suoi figli, Al Bano può dirsi totalmente soddisfatto.

© Riproduzione Riservata.