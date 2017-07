Alessandro Tersigni papà/ La moglie Maria Stefania Di Renzo è incinta!

Alessandro Tersigni

Alessandro Tersigni diventerà papà! Il noto attore aspetta un bambino dalla moglie Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici

Alessandro Tersigni diventerà papà! Per la star de Il paradiso delle signore, che quest'autunno tornerà con la seconda stagione, che si è fatto conoscere dal pubblico italiano per la sua partecipazione al Grande Fratello, è in arrivo il primo figlio. Sua moglie è l'ex ballerina di Amici Maria Stefania Di Renzo e, come ha confermato Tersigni, è in dolce attesa. L'attore ha approfittato di un intervento al settimanale di Sandro Mayer, DiPiù, per annunciare che presto sarà papà:"Entro l’anno sarò papà ed è una forte emozione", ha dichiarato l'attore ed ex gieffino molto sinteticamente. Tersigni è al settimo cielo ma ha deciso di annunciarlo con la semplicità e la riservatezza che lo contraddistinguono. Alessandro Tersigni e Maria Stefania sono convolati a nozze circa un anno fa, è stato celebrato nell'estate del 2016. Il parto della ballerina è previsto entro la fine del 2017.

In un'intervista di qualche tempo fa a Nuovo Tv, Tersigni ha raccontato di come dal Gf sia arrivato alla notorietà come attore: "Sono entrato nella Casa senza sapere che cosa sarebbe successo. Lavoravo come cameriere e vigile del fuoco, per me è stata una sorta di vacanza, in cui venivo anche pagato! E poi all’epoca ero anche single, quindi mi sono buttato. Quando sono uscito, mi sono reso conto che volevo fare l’attore e ho subito ripreso un percorso cominciato anni prima. Quando sono uscito dalla Casa, gli addetti ai lavori del mondo della cinema e del tv erano stanchi di vedere ai provini file di ex gieffini. Ci siamo presentati in tanti, forse troppi. Poi, però, mi hanno dato una possibilità. Adesso, dopo Il paradiso delle signore, mi rivedrete in Le tre rose di Eva. E speriamo arrivi anche il cinema...".

