Anna Falchi

Anna Falchi e Andrea Ruggeri si sposano? La coppia festeggia sei anni d'amore e pensa alle nozze - In questa calda giornata ecco arrivare una sorta di consiglio da parte di Anna Falchi per avere un rapporto sereno e duraturo: la lontananza. Ebbene sì. Una volta era qualcosa di terribile e da evitare ma a quanto pare, in questi tempi moderni, fa bene al rapporto soprattutto quando la coppia ha ritmi e routine diverse. Questo è il caso di Anna Falchi e Andrea Ruggeri che oggi festeggiano sei anni d'amore e senza l'ombra di una crisi come spesso accade ai vip. L'attrice e il nipote di Bruno Vespa hanno tagliato l'importante traguardo ma la Falchi ha rivelato che ancora vivono in case separate.

Dopo la brutta esperienza e la delusione avuta con Stefano Ricucci, Anna Falchi ha trovato la pace proprio con il giornalista Mediaset che lei stessa ha definito un vero e proprio principe azzurro. I due sono pronti per le nozze?La stessa Anna Falchi ha risposto a questa domanda dalle pagine del settimanale Nuovo dichirando: "I nostri ritmi sono talmente intensi e diversi, che abbiamo trovato la formula giusta per stare insieme ma non escludo le nozze. Proprio perché sono una un po' all'antica penso che con il matrimonio cambierebbe tutto e andrei a vivere con il mio uomo". Se sono rose...

