BEAUTIFUL/ Anticipazioni settimanali dal 10 al 14 luglio: Quinn senza veli, come reagirà Ridge?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI DAL 10 AL 14 LUGLIO: QUINN PROVA QUALCOSA PER RIDGE?

Le puntate di Beautiful della prossima settimana saranno da tenere d'occhio perché segneranno il via ad una nuova storyline destinata a tenere banco a lungo, tanto che negli Stati Uniti è giunta alla svolta solo negli ultimi giorni. Tutto avrà inizio quando Quinn deciderà di far installare una doccia all'aperto come regalo di Natale per Eric. Poco dopo proverà tale novità ma verrà sorpresa, senza nulla addosso, niente meno che da Ridge. Sorpreso di trovarsi di fronte alla matrigna in quelle condizioni, lo stilista le chiederà delle spiegazioni ma lei si confronterà con lui senza coprirsi. Tale novità sorprenderà Ridge, che comincerà a porsi delle domande sul reale interesse di Quinn nei suoi confronti. Penserà infatti che la donna sia interessata a lui e ne parlerà con Rick, il quale riterrà impossibile una simile possibilità. Ma davvero farà bene a sottovalutare i reali sentimenti della gioielliera?

RIDGE E BROOKE PRESTO SPOSI

L'incontro shock con Quinn non sarà l'unica vicenda che vedrà Ridge come grande protagonista. Negli episodi di Beautiful in onda su Canale 5 dal 10 al 14 luglio, infatti, si avvicinerà il Natale e Brooke e Ridge saranno molto emozionati di poter trascorrere tale ricorrenza di nuovo insieme al figlio RJ. La storica coppia sarà finalmente riunita e potrà pensare ai programmi per il futuro: in una scena nella quale i ricordi affioreranno nella mente di entrambi, Ridge regalerà a Brooke l'anello un tempo appartenuto a Stephanie e le chiederà di sposarlo. La risposta sarà affermativa e anche RJ verrà subito informato di tale novità. I preparativi per il Natale terranno banco anche a villa Forrester anche se Eric e Quinn avranno il timore che la famiglia non li raggiungerà per tale festa, a differenza di quanto accaduto in occasione del Ringraziamento. E proprio in occasione del Natale Bill confesserà a Brooke di non avere mai smesso di amarla e di essere pronto a lottare per riconquistarla.

