CHERRY SEASON ANTICIPAZIONI/ Puntate dal 10 al 14 luglio: Oyku e Ayaz tornano ad essere una coppia

Cherry Season - La stagione del cuore

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI DAL 10 AL 14: IL CHIARIMENTO DI OYKU E AYAZ

Dopo diverse puntate caratterizzate dalla tristezza per la separazione di Oyku e Ayaz, questa settimana a Cherry Season ogni cosa tornerà al suo posto. La coppia riuscirà, infatti, a chiarire la situazione anche se per arrivare a quel punto dovrà attraversare un nuovo momento potenzialmente pericoloso. La giovane stilista verrà rapita da due loschi individui che la scambieranno per la compagna di Mete. Sarà compito di Ayaz trovarla e intervenire per salvarla ma lui stesso finirà per essere rapito. Da quel momento però per Oyku tutto sarà chiaro: quando i due innamorati riusciranno a liberarsi (per merito del solito eroe Ayaz), la stilista non avrà più dubbi sui sentimenti dell'amato. Deciderà quindi di organizzare un nuovo rapimento e di legare Ayaz in una sedia nel suo appartamento per convincerlo a parlare e a confessare tutta la verità: sarà solo allora che il ricatto di Mete verrà svelato, così come i sentimenti forti come il primo giorno dell'architetto per la sua Oyku.

OYKU SI VENDICA DI METE

La notizia degli intrighi di Mete manderà Oyku su tutte le furie. Nelle puntate di Cherry Season, in onda su Canale 5 dal 10 al 14 luglio, la giovane sarà ovviamente molto felice per avere chiarito la situazione con Ayaz ma allo stesso tempo sarà arrabbiatissima per il tradimento di colui che aveva considerato un vero amico. Per questo, dopo avere deciso di mantenere il segreto sulla ritrovata pace per evitare nuove ripercussioni, la stilista deciderà di portare a termine la sua vendetta contro Mete: fingerà di essere disperata per la rottura con Ayaz e di avere deciso di farla finita. Metterà in scena un finto suicidio che, però, pochi minuti dopo verrà scoperto dallo stesso Mete. Ne seguirà una scena ai limiti del ridicolo durante la quale Oyku seguirà il fratello di Burcu con una pala in mano, preparandosi a colpirlo in testa. Ed in effetti raggiungerà il suo obiettivo, colpendo Mete in testa: quali saranno le conseguenze di questo gesto?

© Riproduzione Riservata.