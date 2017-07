CIAO DARWIN 7/ Normali VS diversi: chi sarà il vincitore? Ospiti Orietta Berti e Rebecca De Pasquale (Replica)

Ciao Darwin - Paolo Bonolis e Luca Laurenti

CIAO DARWIN 7: NORMALI VS DIVERSI (REPLICA)

Ciao Darwin torna in onda su canale 5 con le repliche della settima stagione. Come di consueto, Mediaset approfitta dell’estate per riproporre alcuni dei programmi più amati dal pubblico italiano. Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano così ad occuparsi dell’evoluzione della specie con tanta ironia. Alle 21.10 su canale 5 andrà così in onda la replica di Ciao Darwin 7 – L’evoluzione che metterà di fronte i Normali e i Diversi. Il caposquadra dei normali sarà Orietta Berti mentre a guidare la squadra dei diversi sarà Rebecca Di Pasquale, diventata popolare per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. Rebecca Di Pasquale, infatti, all’anagrafe è Sabatino e rappresenterà tutti coloro che vivono la propria vita non dando importanza alle regole imposte dalla società.

Per scoprire se l’uomo del nuovo millennio sarà normale o diverso, le due squadre dovranno affrontare le classiche prove di Ciao Darwin. Ci sarà così la prova della “macchina del tempo” in cui i concorrenti si ritroveranno a vivere un determinato momento storico, ci sarà la temutissima prova di coraggio che potrebbe coinvolgere animali o prove fisiche. Le ultime due prove, poi, come di consueto, saranno il defilè e il faccia a faccia in cui due concorrenti dovranno rispondere ad una serie di domande per regalare la vittoria alla propria squadra. A decretare la squadra vincitrice tra quella dei Normali e quella dei Diversi saranno le 200 persone del pubblico che voteranno al termine di ogni prova con un telecomando.

La regia di Ciao Darwin 7 è affidato a Roberto Cenci. A rendere ancora più spettacolare lo show sarà anche la presenza del corpo di ballo che, sulle coreografie di Marco Garofalo darà vita a dei balletti molto sensuali, a partire dalla sigla che sarà la celebre Matti.

© Riproduzione Riservata.