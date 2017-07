Concerto Tiziano Ferro / Messina, tour 2017, scaletta e info: il sole della Sicilia prima dell'evento

Tiziano Ferro

CONCERTO TIZIANO FERRO A MESSINA, TOUR 2017

TIZIANO FERRO BACIATO DAL SOLE SICILIANO, FOTO - Sono attesae oltre 30mila persone al grande evento del Sud Italia di questa sera. Dopo la tappa barese, Tiziano Ferro è approdato in riva allo Stretto già da qualche ora tanto che ieri si è potuto rilassare in piscina e al bel sole siciliano che ha baciato il suo fisico asciutto e allenato. Siamo abituati a vederlo sempre al top e ben vestio ma ieri il cantautore di Latina ha voluto sfoggiare il suo "lato selvaggio" mostrandosi in tutto il suo splendore ovvero in costume e a torso nudo per la felicità dei suoi fan che hanno postato felici la foto postata poi su Instagram nella tarda serata di ieri. A quanto pare Tiziano è in gran forma e pronto ad affrontare il nuovo evento di questa sera. Siciliani e calabresi sono già in fila da questa mattina e altri arriveranno nelle prossime ore per uno degli eventi più attesi di questa calda stagione e di questa giornata che si prepara a sfiorare i 40 gradi. Clicca qui per vedere la foto. (Scalise Piera)

Tiziano Ferro approda oggi, sabato 8 luglio, a Messina, per l’unica tappa siciliana del suo tour. Dopo aver fatto cantare ed emozionare i fans di Milano, Torino, Bologna, Roma e Bari, il cantautore di Latina è pronto a fare lo stesso con tutti i suoi fans siciliani. Sono circa 33mila i biglietti staccati per assistere al concerto che si terrà allo stadio San Filippo. A disposizione ci sono ancora un migliaio di biglietti ma solo per le tribune. Anche per il concerto che Tiziano Ferro terrà a Messina valgono gli stessi divieti imposti dalle organizzazioni delle altre città. All’interno dello stadio, dunque, non si potranno portare bottiglie di vetro, lattine di alluminio, bastoni per selfie, coltelli, fuochi d’artificio e tutto ciò che potrebbe essere considerato pericoloso. Il comune di Messina, inoltre, ha disposto il divieto della vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o in contenitori di vetro, nonché la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni genere.

FANS GIA’ IN FILA - L’attesa per l’arrivo di Tiziano Ferro a Messina sale sempre di più. Nonostante il concerto inizierà solo questa sera, da ieri, c’erano già persone in fila dietro i cancelli dello stadio. La prima ad arrivare è stata una signora di 70 anni, madre di una ragazza nonché fan sfegatata di Tiziano Ferro. Per essere sicura di conquistare il famoso posto dietro le transenne, la signora si è messa in fila da ieri mattina. A fare compagnia alla signora c’erano i ragazzi del servizio di sicurezza che stanno lavorando da giorno affinchè tutto si svolga senza problema.

LA SCALETTA – Ecco tutti i brani previsti in scaletta: Il mestiere della vita, Epic, Solo è solo una parola, L’amore è una cosa semplice, Il regalo più grande, Valore assoluto, Ed ero contentissimo, Sere nere, La differenza tra me e te, Xdono, Il sole esiste per tutti, Senza scappare mai più, E Raffaella è mia, Ti scatterò una foto, Imbranato, Troppo buono, E fuori è buio, Per dirti ciao, La fine, Lento/Veloce, Rosso relativo, Stop dimentica, Xverso, Alla mia età, L’ultima notte al mondo, Mi sono innamorato di te, Incanto, Lo stadio, Il conforto, Non me lo so spiegare, Potremmo ritornare.

