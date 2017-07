Cristina Plevani/ Furiosa con Spy: "Io dalle stelle alle Stalle?.. Una beata mazza!"

Cristina Plevani

Cristina Plevani risponde al settimanale Spy: "Io dalle stelle alle Stalle?.. Una beata mazza!"

Non ci sta Cristina Plevani, nota vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Si è ritrovata nel settimanale Spy di Alfonso Signorini in un servizio dove veniva messa nella categoria dei vip caduti. "Dalle stelle alle stalle" è il titolo del servizion in questione, nel quale venivano elencati una serie di volti noti caduti "in disgrazia" dopo aver posseduto una cospiscua rendita. Cristina Plevani è rientrata proprio tra i i vip passati dalla fama alla fame ed ha ritrovato il suo nome tra quelli elencati da Signorini. E nella didascalia accanto al suo nome si leggeva: "Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello è tornata a fare la bagnina a Iseo". Cristina Plevani ha allora deciso di rispondere a questo servizio tramite il suo profilo Instagram, dove ha precisato la sua reale situazione economica.

"Scusate ma 'Dalle stelle alle stalle' una beata mazza. - sbotta la Plevani - Ma davvero il valore di una persona viene decretato da quello che fa o meno in televisione? A primo impatto mi viene da dire: ...alle stalle tua sorella!!! Ma anche se vivessi in una stalla, a voi che ve frega? - Cristina tiene allora a puntualizzare quello che fa oggi nella sua vita - Per puntualizzare la cronaca sono un'istruttice di nuoto di I e II livello FIN, sono istruttrice fitness FIN e anche bagnina. E non per questo mi sento inferiore a chi, a differenza mia, lavora nel fantastico mondo dello spettacolo...spesso calpestato da persone con una dignità pari allo zero. Giornalai da strapazzo". Una risposta d'orgoglio dopo un'accusa davvero pesante da parte di Spy. Cristina Plevani ha risposto alle accuse in maniera decisa.

