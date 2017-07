ELODIE DI PATRIZI/ "Per restare sulla cresta dell'onda non basta il talento..." (Una voce per Padre Pio)

Elodie Di Patrizi a Una voce per Padre Pio

ELODIE DI PATRIZI: LE SUE CONSIDERAZIONI SUL MONDO DELLO SPETTACOLO (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Elodie di Patrizi calcherà questa sera il palco di Pietrelcina in provincia di Benevento per la diciottesima edizione dell’evento benefico Una voce per Padre Pio. Per la allieva di Amici un ennesimo appuntamento in una stagione che l’ha vista protagonista praticamente ogni settimana a partire da quella in cui ha preso parte al Festival di Sanremo. Per lei una sorta di consacrazione a personaggio di spicco dello scenario musicale italiano. Tuttavia nel corso di una recente intervista che Elodie di Patrizi ha rilasciato alla rivista Grazia, con un pizzico di amarezza ha evidenziato che per restare sulla cresta dell’onda non sia sufficiente il talento: “Se mi aspettavo che il mondo dello spettacolo fosse complicato? No, è più complicato di quanto pensassi. Se farsi conoscere non è facile, in questi mesi ho capito che rimanere sulla cresta dell’onda è ancora più difficile: servono dedizione e determinazione, il talento non basta”.

ELODIE DI PATRIZI: A BAROLO PER IL COLLISSIONI FESTIVAL (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Elodie di Patrizi dopo la partecipazione a Una voce per Padre Pio dovrà concentrarsi per il prestigioso Collisioni Festival che andrà in scena a Barolo dal prossimo 14 luglio. Elodie durante la medesima intervista ha anticipato che vi prenderà parte proponendo alcuni sui pezzi rivisti in chiave acustica. Inoltre, la cantante ha parlato dei suoi prossimi progetti futuri facendo presagire novità per la parte finale del 2017. Ecco quanto detto da Elodie: “Sto definendo gli ultimi dettagli della scaletta, ma chissà che non mi venga voglia di aggiungere delle cover ai pezzi dei miei due album. Progetti futuri? A settembre ascolterò pezzi nuovi, adesso mi concentro sugli impegni in agenda. Proverò a scrivere qualcosa per conto mio: non l’ho ancora fatto perché ho paura di non essere all’altezza. Sarebbe bello che la mia voce esprimesse ciò che penso e sento. Come i miei capelli, sempre corti e rosa: cambierò look quando mi dedicherò a nuove avventure”.

