Elsa Martinelli in La Risaia (Foto: da Wikipedia)

ELSA MARTINELLI, È MORTA LA AUDREY HEPBURN ITALIANA: INCANTÒ HOLLYWOOD CON LA SUA ELEGANZA - È morta Elsa Martinelli, l'attrice che ha conquistato Hollywood nel 1955, quando aveva solo vent'anni. Malata da tempo, si è spenta all'età di 82 anni nella sua casa romana. Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di un'icona di eleganza e glam senza tempo. Elsa Martinelli è il simbolo anche del "sogno italiano" del dopoguerra. Di origini umili, ha il salto nel glamour internazionale nel suo destino. Notata dallo stilista Roberto Capucci, viene subito lanciata nell'alta moda: il couturier perde la testa per lei quando la vede in una boutique di via Frattina, dove faceva la commessa. Il suo fisico longilineo e la sua naturale eleganza, la sua altezza rivoluzionaria, la portano sulle passerelle. Compare sulla copertina di Life, attirando l'attenzione di Kirk Douglas che la vuole per Il cacciatore di indiani. Così comincia una carriera cinematografica prolifica, visto che lavora ad una settantina di film.

«È stata la più sexy di tutte», disse di lei una volta Carlo Vanzina. Elsa Martinelli, considerata la Audrey Hepburn italiana, convince anche la critica più severa e, infatti, nel 1956 vince l'Orso d'argento al Festival di Berlino come miglior attrice grazie a Donatella di Monicelli. Un anno dopo sposa il conte Franco Mancinelli Scotti di San Vito, da cui ha una figlia, Cristiana, anch'essa attrice. Divorzia e dopo dieci anni sposa il fotografo e designer Willy Rizzo. Nel mezzo una vita di viaggi e feste, serate con Gary Cooper e notti di passione con Frank Sinatra. Vanta anche un disco come cantante, ma si è cimentata anche come presentatrice del Festival di Sanremo nel 1971 con Carlo Giuffrè. Si è divertita anche come giornalista. Nel 1995 si è raccontata nell'autobiografia "Sono come sono. Dalla Dolce vita e ritorno". Nel 2005 invece è tornata in tv in prima serata su Raiuno nella terza stagione della miniserie Orgoglio.

