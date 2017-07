EMMA MARRONE / Il suo primo brano è stato Grande grande grande di Mina

Emma Marrone

EMMA MARRONE, IL PRIMO PEZZO NON SI SCORDA MAI

Emma Marrone è senza dubbio tra i personaggi del mondo spettacolo più amati in Italia. Merito di un contatto diretto con il proprio pubblico e di un repertorio musicale con cui ha saputo conquistare i propri fan. Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, la cantante salentina ha raccontato una serie di aneddoti ed aspetti della propria vita di cui pochi sono a conoscenza. In particolare, il suo sogno da bambina non era quello di diventare una cantante bensì un’affermata ginnasta. Alla fine è prevalsa la passione per il canto anche perché incoraggiata dal papà Rosario.

La prima esibizione di Emma Marrone davanti ad un pubblico l’ha vista interpretare un eccezionale successo di Mina: Grande grande grande. Probabilmente pochi ricordano che prima di Amici, la Marrone ha preso parte ad un altro talent di casa Mediaset ed ossia Supertstar che all’epoca la conduzione era affidata a Michelle Hunziker. Tra l’altro fu per lei una partecipazione positiva in quanto lo vinse ma non riuscendo a trovare alcuna etichetta discografica disposta a scommettere su di lei si vide costretta a rimandare il suo appuntamento con il successo. Infine non tutti sanno che, avendo paura del buio, di notte dorme costantemente con la luce accesa ed ha un rapporto molto intenso con il proprio fratello.

