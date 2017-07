ERMAL META/ Il consiglio ai giovani talenti dal giudice di Amici (Una voce per Padre Pio)

Ermal Meta, sarà ospite stasera su Rai1 a Una voce per Padre Pio

ERMAL META: IL SUO NUOVO SINGOLO (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Questa sera, sabato 8 luglio, nella prima serata, Ermal Meta salirà sul palco di Una voce per Padre Pio, evento trasmesso in diretta su Rai1 dall’Aula Liturgica Padre Pio – Piana Romana di Pietrelcina. In questi giorni è stato estratto il nuovo singolo del cantante, giudice di Amici, intitolato Ragazza Paradiso del quale ha parlato in una recente intervista rilasciata al quotidiano IlMattino: “Se racchiude ogni forma d’amore? Le forme d'amore sono anche molte di più in realtà. Ho cercato di fare una panoramica dei sentimenti umani, mi piaceva l'idea di non restare nel canonico perché la felicità può arrivare in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, a qualunque età”. Quella di questa sera à la 18esima edizione dell’evento benefico e sarà condotta da Alessandro Greco e Lorena Bianchetti. Nel corso della serata verranno raccolti fondi a sostegno dei progetti dell’associazione Una Voce per Padre Pio onlus e saranno presenti tanti grandi artisti accanto al cantautore di origini albanesi, che con il proprio album Vietato morire, quest’anno ha ottenuto la definitiva consacrazione.

ERMAL META: IL SUO CONSIGLIO PER I GIOVANI TALENTI (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano IlMattino, il cantautore di origini albanesi ma naturalizzato italiano Ermal Meta, che salirà sul palco questa sera, ha toccato diversi temi passando dal suo concetto d’amore ad un laconico no comment nel momento in cui gli è stato chiesto del rapporto difficile con il proprio padre. Infine, sollecitato sull’argomento, ha voluto dare qualche consiglio ai giovani talenti che si stanno avvicinando al mondo della musica e magari ai talent, di cui lui stesso ha fatto parte, essendo stato giudice di Amici nell'edizione di quest'anno: “L'unico percorso possibile è suonare dal vivo perché entrare in un talent non vuole dire essere pronti per affrontare il pubblico e determinate esperienze bisogna viverle per essere in grado di padroneggiarle. Anche senza pubblico? E' più difficile suonare davanti a dieci che davanti a mille perché gli occhi sembrano più grandi e quindi pare che ti guardino meglio”.

