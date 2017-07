Francesco Testi a Una voce per Padre Pio

FRANCESCO TESTI, IN 2 MESI HA IMPARATO LO SPAGNOLO PER VELVET (UNA VOCE PER PADRE PIO) – L’attore Francesco Testi, uno dei volti noti della quarta stagione della serie spagnola Velvet, questa sera sarà ospite a Pietrelcina nell’ambito della manifestazione benefica Una voce per Padre Pio, trasmessa nel prime time di Rai 1 per la conduzione di Alessandro Greco e Lorena Bianchetti. Testi si esibirà nell’interpretazione di alcune letture del Santo di Pietrelcina per quello che si preannuncia come uno dei momenti più solenni ed emozionanti dell’intera serata. Per l’attore in questo periodo è in atto un importante passaggio della propria carriera grazie alla partecipazione a Velvet. Una partecipazione che ha imposto a Francesco Testi il dover apprendere in poco tempo la lingua spagnola: ” Ho imparato lo spagnolo con due mesi di studio intenso e una brava attrice che mi ha fatto da coach. Ma devo ringraziare tutto il cast che ha dovuto sopportare qualche ciak in più”.

FRANCESCO TESTI: “MARCO UN PERSONAGGIO MOLTO DIVERSO DA ME” (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Francesco Testi interpreta il personaggio di Marco nella quarta stagione della fortunata serie spagnola Velvet. Nel corso di una recente intervista rilasciata al portale web LaGazzettadelloSpettacolo.it, l’attore ha evidenziato come abbia dovuto lavorare duramente in quanto Marco è un personaggio totalmente differente dal proprio modo di essere: “Se ho qualcosa in comune con Marco? Sai, io ho recitato in spagnolo e pensavo che questa fosse la più grande difficoltà che avrei affrontato girando Velvet. Invece, ho dovuto lavorare su un personaggio così diverso da me. Marco è proprio agli antipodi rispetto alla mia persona. Ho cercato di lavorare sulla sua caparbietà, che è una cosa che ho sicuramente anche io. A volte, quando ho potuto, gli ho donato piccole gocce della mia ironia. Ma per il resto, questa è stata una dura prova per il mio curriculum proprio perchè ho lavorato su un personaggio che sconfina dalla mia realtà”.

