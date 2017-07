Techetecheté su Rai Uno

FRED BONGUSTO: LA RAI OMAGGIA IL CANTANTE DE "UNA ROTONDA SUL MARE (TECHETECHETÉ) - Fred Bongusto sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi di Techetecheté, il programma di Rai Uno che risfodera dall'archivio della tv di stato le esibizioni che hanno fatto la storia del piccolo schermo. E quale miglior interprete di Fred Bongusto, che in questo sabato 8 luglio 2017 dividerà la scena con Aldo Fabrizi e Tiziano Ferro, per riportare alla memoria il meglio della tradizione musicale italiana? Il nativo di Campobasso, oggi 82enne, in una carriera lunga più di mezzo secolo si è reso artefice di capolavori che anche oggi, a distanza di diversi anni dalla loro prima diffusione, fanno parte dei cosiddetti "immortali" della canzone italiana. Alzi la mano chi, almeno una volta nella propria vita, non ha canticchiato tra sé e sé "Una rotonda sul mare". Il brano più celebre della composizione Bongustiana non è però l'unico ad aver fatto registrare un successo travolgente. Basti pensare a pezzi indimenticabili come "Spaghetti a Detroit", "Malaga", "Prima c'eri tu" e "Questo nostro grande amore".

La puntata di oggi di Techetecheté costituisce l'occasione per rivedere in tv un Fred Bongusto che da ormai qualche anno calca le scene con sempre minore frequenza. Come riportato da intelligonews, l'ultima apparizione pubblica del cantante risale al 22 aprile 2013, nel concerto in ricordo di Franco Califano. Fred Bongusto risiede attualmente ad Ischia, per la precisione nel borgo di Sant'Angelo. Quest'oggi vi emozionerete rivivendo i suoi più grandi successi a Techetecheté?

