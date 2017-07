Franco di Mare/ Non ha lasciato la moglie per la barista ma la sua amante. l'intricato gossip estivo

Franco di Mare

FRANCO DI MARE, LA MOGLIE, LE FIDANZATE E L'INTRICATO GOSSIP ESTIVO

Dopo lo scoppio del caso nella giornata di ieri, oggi si torna a parlare di Franco di Mare dopo le sue ultime dichiarazioni. Ancora una volta sul piede di guerra c'è il giornalista Alberto Dandolo che su Facebook rilancia il gossip estivo del momento rendendolo ancora più intricato. Ma cosa è successo di preciso?

Nelle ultime ore è venuta a galla la storia tra Franco di Mare e "la responsabile del bar di Saxa Rubra". In un primo momento si è parlato di una storia clandestina che ha posto la bella mora nel ruolo dell'amante. La notizia ha fatto subito il giro del web e dei social e così il giornalista ha deciso bene di prendere la parola su Facebook non solo per confermare la liason con lei ma anche per specificare e chiarire alcuni punti a cominciare dal ruolo che la 24enne Giulia ha all'interno della struttura: "Al momento che c’è chi somma faccende molto distanti tra loro traendone conclusioni affrettate, è evidentemente necessario dire che Giulia (che non fa la barista – lavoro peraltro rispettabilissimo) è arrivata nella mia vita cinque anni dopo la mia separazione da Alessandra, quando vivevo da solo, e dunque – com’è evidente - non ha alcuna responsabilità nel fallimento del mio matrimonio. Nessuna". Chiarito questo punto, tutti in pace? Sembra proprio di no. Clicca qui per leggere il post integrale di Franco di Mare.

Ancora una volta a prendere la parola è proprio Dandolo che ci tiene a specificare il fatto che Franco di Mare non ha lasciato la moglie per la bella Giulia ma la sua "amante", ovvero la donna che, molto probabilmente, lo portò alla rottura con Alessandra, la madre di sua figlia. In particolare, sulla sua pagina Facebook scrive: "Frank dimentica pero' di dire un paio di cosine importanti. La prima e' che in realta' la fede dal dito se le e' tolta solo 1 anno fa. La lancio' nelle calde acque campane e giuro' fedelta' eterna al suo amor. Voi direte: " gia' frequentava la giovane responsabile del bar della Rai?". Macche'! L'amore lo giuro' ad una bella professionista meridionale con cui aveva una importante e seria relazione che e' durata ben 4 anni. #amnesie". Clicca qui per leggere il post integrale.

Franco di Mare nel suo lungo post ha più volte sottolineato il fatto che la sua vita privata è tale e che mai e poi mai avrebbe pensato di dover spiegare qualcosa a degli sconosciuti o parlarne sui social ma alla fine del suo lungo post ci tiene a concludere con un messaggio davvero molto chiaro: "Auguro a tutti (e anche a me) un’estate meno pettegola".

© Riproduzione Riservata.