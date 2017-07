I GOONIES/ Su Italia 1 il film con Sean Astin e Josh Brolin (oggi, 8 luglio 2017)

I Goonies

I GOONIES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 LUGLIO 2017: IL CAST - I Goonies, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 8 luglio 2017 alle ore 19.00. Una pellicola d'avventura e fantascienza che è stata realizzata in America nel 1985 per la regia di Richard Donner ed è stata prodotta dalla casa cinematografica Warner Bros con la partecipazione della Amblin Entertainment mentre nel cast sono presenti Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Fieldman e Kerri Green. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

I GOONIES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in una cittadina americana e per la precisione in un quartiere la cui esistenza viene messa fortemente a rischio per via di alcuni potenti uomini che hanno deciso di prenderne possesso per riuscire a ricavarne un importante e lauto guadagno economico. Infatti, alcune famiglie residenti sono alle prese con impellenti problemi di natura economiche per cui si ritrovano con le spalle al muro dinnanzi alle offerte di acquisto alquanto importanti presentate dagli stessi imprenditori. Tuttavia, gli unici che sembrano voler fare qualcosa di importante per il proprio quartiere sono un gruppo di ragazzini che si fanno chiamare Goonies.

Una sera, riunitisi nella cantina della casa di uno di loro, si ritrovano davanti ai propri occhi un strano e vecchio baule. Come tutti i ragazzi che sono animati da una insaziabile e morbosa curiosità, aprono al baule alcune interno vi trovano tanti oggetti antichi tra cui una vecchia mappa scritta in spagnolo e che fa riferimento ad un luogo segreto in cui sarebbe stato nascosto uno straordinario tesoro. Si tratta di vera e propria manna dal cielo giacchè il tesoro potrebbe fornire loro il denaro necessario per evitare l’addio al loro amato quartiere.

Tutti d’accordo i ragazzi decidono di imbarcarsi in questa straordinaria avventura ed ossia seguendo le indicazioni riportate sulla mappa si ritrovano, nelle vicinanze del loro quartiere, davanti ad una grotta a cui non avevano mai fatto caso prima. Nello specifico decidono di entrarvi e dopo aver superato un lungo viale tra montagne di sassi si ritrovano dinanzi ad una sorta di mondo sotterraneo in cui appare un vascello risalente all’età dei pirati. Tuttavia non sono da soli in quanto questa grotta è anche usata da una banda di criminali quale loro base dove si ritrovano ogni qualvolta che mettono a segno un colpo. Dunque per la banda di ragazzi ci sarà da fare i conti con dei pericolosi criminali ma attraverso rocambolesche ed appassionanti avventure si ritroveranno a centrare l’obiettivo prefissato.

