IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE/ Su Tv8 il film con Audrey Tautou (oggi, 8 luglio 2017)

Il favoloso mondo di Amelie

IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 8 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il favoloso mondo di Amelie, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 8 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia e sentimentale che è stata scritta, diretta ed ideata da Jean-Pierre Jeunet mentrenel cast sono presenti gli attori Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Lorella Cravotta, Serge Merlin, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet, Claire Maurier e Isabelle Nanty. Il film uscì nei cinema francesi nell'aprile del 2001 mentre in Italia approdò nel gennaio del 2002. Nella sceneggiatura originaria Amelie avrebbe dovuto essere una ragazza inglese. Il personaggio venne infatti costruito per essere interpretato da Emily Watson. Ma quest'ultima trovò molte difficoltà nel recitare in francese e quindi abbandonò il progetto. Il copione venne così riscritto per essere interpretato da un'attrice francese. Audrey Tatou superò con successo il provino. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 8 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La giovane e graziosa Amelie lavora in un bar parigino a Montmatre. La sua esistenza è tranquilla e serena, le sue giornate si dividono tra lavoro, visite all'ormai anziano padre e mille piccoli passatempi. Un giorno, lo stesso in cui muore Lady Diana, Amelie rinviene un misterioso cofanetto nascosto dietro ad una piastrella della sua abitazione. Aprendola scopre che al suo interno sono conservati giocattoli e ricordi appartenuti probabilmente ad un bambino che ha abitato la sua stessa casa diversi decenni prima. Inizia così a documentarsi circa i vecchi inquilini del suo appartamento e riesce a risalire a Dominique Bretodeau, gettandosi nell'ardua ricerca di tutti gli abitanti di Parigi con quel medesimo nome.

Ad aiutarla nella difficile operazione c'è un suo vicino di casa, soprannominato L'uomo di vetro per via di una rara patologia che rende le sue ossa particolarmente fragili. Una volta trovato Dominique, Amelie riesce e fargli recapitare il cofanetto dei ricordi senza però farsi scoprire. L'uomo si reca casualmente nello stesso bar in cui lavora la ragazza, inconsapevole del fatto che sia stata proprio lei a consegnarle la scatola, raccontandole la sua vita e l'esistenza di una figlia e di un nipote che non vede da tempo e che vorrebbe rivedere. Quella stessa notte Amelie, sorpresa dalla reazione suscitata in Dominique con un semplice gesto, (ovvero riconsegnargli una scatola) prende una decisione importantissima.

Dedicherà la sua esistenza a sistemare i problemi e le preoccupazioni delle persone a cui vuole bene. Così aiuterà suo padre ad uscire dalla solitudine che lo attanaglia dalla morte della moglie, permetterà ad un suo amico scrittore a diventare famoso e farà innamorare una sua collega che ormai non credeva più nell'amore. Poco dopo Amelie si innamora di Nino, un ragazzo che ama collezionare le fototessere che le persone gettano via. Ma riuscirà a trovare la felicità e a coronare il suo sogno d'amore, dopo aver aiutato i suoi amici e familiari?

