IL GIOCO DELLA FOLLIA/ Su Rai 2 il film con Antonio Alvarez (oggi, 8 luglio 2017)

film prima serata

IL GIOCO DELLA FOLLIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 8 LUGLIO 2017: IL CAST - Il gioco della follia, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 8 luglio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller dal titolo in lingua originale Caught che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2015 per la regia di Maggie Kiley e con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati scritti e rivisti da Marcy Holland. Nel cast sono presenti Antonio Alvarez, Rebecca Avery, Amelia Rose Blaire, Anna Camp e Rosalio Garcia. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL GIOCO DELLA FOLLIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 8 LUGLIO 2017: LA TRAMA - In questa pellicola viene raccontata la storia di una ragazza di nome Allie (Stefanie Scott), la ragazza è la classica adolescente americana che coltiva grandi sogni e molte ambizioni e che si fa notare per il suo bel caratterino. Allie infatti è una ragazza molto forte e determinata, ma anche molto gentile e con una grande inventiva perdutamente innamorata di un uomo molto più grande di lei. Questa situazione non sarebbe ben vista dalla sua famiglia ne tanto meno dai suoi amici, così Allie decide di tenere segreta questa relazione. Il problema è che il suo amante è anche un uomo sposato che ha una propria famiglia. Nonostante i tantissimi ostacoli alla loro relazione, Allie è molto presa da questo uomo e quindi non ha alcuna intenzione di lasciarlo con la prospettiva magari di trovare un fidanzato più giusto per lei con il quale poter costruire una vita insieme e magari fare progetti insieme.

Allie in realtà spera sempre che il suo uomo possa un giorno decidere di lasciare sua moglie per poter stare finalmente con lei alla luce del sole. Il suo amante clandestino è infatti sposato con una strana donna di nome Sabrina, una casalinga perfetta, a tratti maniacali che tiene splendidamente ordinata ed arredata la loro casa ma che si rivelerà fortemente aggrappata al suo matrimonio. Infatti non appena Sabrina prende coscienza della relazione extraconiugale che c’è tra suo marito e Allie decide di fare tutto ciò che è in suo possesso per cercare di salvare il suo matrimonio, infatti in un gesto di follia decide di sequestrare Allie, tenendola legata ad una sedia nella soffitta della sua casa, mentre suo marito si domanda che fine abbia fatto la sua amata Allie.

© Riproduzione Riservata.