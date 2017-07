IL KEN UMANO PERDE IL NASO/ Rodrigo Alves rischia di rimanere mutilato per un intervento di troppo

Rodrigo Alves

Rodrigo Alves, il Ken umano rischia di perdere il naso per un intervento di troppo

Incredibile storia riguardo la chirurgia plastica e di come i suoi effetti possano essere deleteri. La storia grottesca arriva dagli Stati Uniti, dove Rodrigo Alves, un 33enne originario del Brasile, ha deciso di rivolgersi ad una consulenza medica dopo aver riscontrato delle notevoli difficoltà di respirazione. Il suo naso aveva subito tre interventi di chirurgia plastica nell’arco di 15 mesi. Il dottor Paul Nassif, che l’ha preso in cura, ha dovuto comunicargli l'amarissima verità: il rischio di perdere il naso è del tutto possibile. Al programma televisivo Botched il dottore ha spiegato: "Avendo subito tre interventi così ravvicinati, il suo tessuto è stato completamente distrutto. Cercare di mettere la pelle ancora una volta sotto stress mentre è in fase di guarigione potrebbe farla degenerare fino al punto da non consentire più una sutura dei tessuti. Questo potrebbe significare un loro allentamento fino a farli “scivolare” verso il basso".

L’uomo, ribattezzato “il Ken umano” ha acquistato grande visibilità mediatica a causa dell’estremo ricorso alla chirurgia estetica. Adesso, però, la misura sembra davvero colma. Il signor Alves, logicamente, non ha preso bene la situazione: "Voglio piangere, sono estremamente preoccupato”. Ogni ulteriore intervento estetico è stato assolutamente proibito. Una storia davvero da brividi.

