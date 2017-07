Il Segreto, anticipazioni settimanali dal 10 al 14 luglio: chi è la donna sfigurata trovata a Murcia?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI DAL 10 AL 14 LUGLIO: BRUTTE NOTIZIE PER NICOLAS?

Il Segreto oggi non va in onda, come accade anche per le altre soap e telenovelas di Canale 5. Ma le brutte notizie per il programma ambientato a Puente Viejo non finiscono qui: anche la puntata della domenica sera per il momento risulta sospesa, sostituita da due ore interamente dedicate a Una Vita. Il Segreto tornerà quindi il prossimo lunedì 10 luglio, dando inizio ad una settimana ricca di colpi di scena. Si partirà infatti da una notizia potenzialmente tragica che verrà ricevuta da Nicolas: il fotografo verrà informato del ritrovamento di un corpo a Murcia, il cui volto apparirà sfigurato. Sarà dunque necessario recarsi quanto prima nella città per verificare se possa trattarsi di Mariana, scomparsa ormai da diverse settimane. Nicolas partirà quindi in gran fretta anche se un evento indipendente dalla sua volontà potrebbe rappresentare per lui un nuovo ostacolo: un Colpo di Stato in Spagna renderà difficoltosi i trasporti, rallentando il suo trasferimento a Murcia. Riuscirà a scoprire la verità?

IL SENSO DI COLPA DI MATIAS

Matias sarà grande protagonista delle puntate settimanali de Il Segreto, in programma su Canale 5 dal 10 al 14 luglio. In tale periodo troverà il coraggio di denunciare i fratelli che, anche grazie all'aiuto di Hernando, verranno arrestati dalla Guardia Civile. Potrebbe così concludersi una vicenda che tiene banco ormai da diverso tempo e che ha spinto il figlio adottivo di Alfonso ed Emilia a porre fine alla sua relazione con Beatriz. Eppure, nonostante il ragazzo appaia un vero eroe davanti agli occhi di tutti (compresa Beatriz che finalmente scoprirà il motivo della sua stranezza), nulla sarà come prima per lui: Matias si sentirà profondamente in colpa, sentendosi male per avere tradito i suoi fratelli. A nulla servirà il tentativo dei suoi genitori e di tutte le persone a lui care di convincerlo di avere fatto la scelta giusta. Riuscirà prima o poi a chiudere questo triste capitolo del suo passato?

