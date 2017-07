JENNY WATWOOD/ Il segreto di bellezza di Madre Natura (Ciao Darwin 7, 8 luglio 2017)

Jenny Watwood, Madre Natura

JENNY WATWOOD, LA MADRE NATURA DI PHOENIX: IL SUO SEGRETO DI BELLEZZA (CIAO DARWIN 7, 8 LUGLIO 2017) – Questa sera su Canale 5 va in onda la replica di una puntata della settima stagione di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una puntata nella quale le sembianze di Madre Natura sono state affidate alla bellissima modella e showgirl americana Jenny Watwood. Una modella nata a Phoenix e che nel corso di una intervista rilasciata al portale Sfilate.it, ha svelato il suo personale segreto per curare la bellezza. La Watwood ha voluto dare un paio di dritte che potrebbe essere piuttosto interessanti: “Bevo tre litri di acqua al giorno, mangio di tutto ma molto lentamente, così mi sazio prima. Per il volto, non uso creme particolari, l’unica accortezza è quella di miscelare il fondotinta con una crema idratante. Ho poi un altro segreto per il corpo: olio di cocco e polvere di caffè sotto la doccia prima di andare a letto e dopo non serve nemmeno la crema idratante”.

JENNY WATWOOD, LA MADRE NATURA DI PHOENIX: IL SUO PENSIERO SULLA TV ITALIANA (CIAO DARWIN 7, 8 LUGLIO 2017) – Nel corso della medesima intervista Jane Watwood ha avuto modo di parlare di quella che è stata l’esperienza nel programma di Paolo Bonolis raccontando le emozioni che ha vissuto nel fare il casting e dando una propria impressione sulla televisione italiana in generale. Nello specifico la modella originaria dello stato dell’Arizona ha sottolineato: “Sono molto contenta di partecipare a questo show, così popolare qui in Italia. Tra l’altro in USA non abbiamo nessuno show simile a Ciao Darwin, e questo rende l’esperienza ancora più eccitante. Non conoscevo la trasmissione, ma prima di fare il casting per essere scelta, mi sono documentata vedendo alcuni filmati su internet. In America non abbiamo programmi simili, ma assolutamente sono felice di cominciare questa bella avventura a fianco di Paolo Bonolis. La Tv italiana? Non la conosco molto bene, ma l’impressione che mi da quando faccio zapping, è una sensazione di varietà di contenuti e libertà di pensiero”.

