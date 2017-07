Joe Bastianich

Joe Bastianich dice addio alla cucina? "Mi sono stufato, ormai è solo una moda!"

"La cucina mi ha stancato. Dopo 30 anni mi sono stufato": le parole sono quelle di Joe Bastianich, il severissimo giudice di Masterchef. Il noto ristoratore in un'intervista a Repubblica confessa infatti la volontà di allontanarsi dal moldo della cucina e della ristorazione per dedicarsi ad altre sue passione, come lui stesso svela: "Ho la fortuna di potermi dedicare alle cose che amo maggiormente, più personali. Non che non mi interessi la ristorazione: è il mio mondo e mi ha sempre coinvolto. Ma a questo punto vorrei dedicarmi ad altre cose che mi appassionano a 360°. - e spiega a cosa nello specifico - Come la musica. Quale piatto mi darà le emozioni di un Mozart o di una canzone di Battisti? Il cibo è solo una moda: viviamo una fase un po' esaltata. Nelle mie canzoni racconto la mia vita. Sono una specie di pulizia emozionale. Mi metto a nudo e dico cose che non avrei mai pensato".

La ristorazione infatti non è l'unica cosa alla quale Joe Bastianich si è dedicato: dopo essersi dato alla produzione vinicola nelle cantine del Piemonte, del Friuli e della Toscana, il ristoratore è a teatro con lo spettacolo musical-alcolico Vino Veritas e su questo elisir tanto amato, nell'intervista confessa: "Il vino serve a rompere il ghiaccio e rende più facile aprirmi al pubblico. L'idea che mi ha fulminato all'improvviso, bere e suonare insieme".

Nonostante la voglia di cambiare aria e dedicarsi ad altre passioni che non siano esclusivamente culinarie, Bastianich confessa di non voler affatto rinunciare allo show che lo ha reso noto a tutto il pubblico italiano e che per la settima edizione vede l'infresso al posto di CarloCracco di Antonia Klugmann. Su di lei Joe dichiara: "Sta dando al programma una nuova prospettiva, la sensibilità femminile sul cibo. - e conclude - Io sono stato cresciuto dalle donne e in Italia e in tutto il mondo sono loro ad aver tramandato le tradizioni alimentari. Credo nel loro potere".

