L'ULTIMA ALBA/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis e Monica Bellucci (oggi, 8 luglio 2017)

L'ultima alba

L'ULTIMA ALBA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 LUGLIO 2017: IL CAST - L'ultima alba, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 8 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere guerra che è stata prodotta nel 2003 negli Stati Uniti d’America, grazie alla collaborazione di un cartello di case di produzione che affidarono all’epoca della realizzazione della pellicola, la regia al bravo Antoine Fuqua mentre del cast eccezionale fanno parte Bruce Willis e la bella attrice italiana Monica Bellucci. Il film è stato più volte inserito nei palinsesti televisivi del bel paese, e per questo non può essere per nulla definito una prima televisiva. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'ULTIMA ALBA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film vede il suo avvio con un colpo di stato militare in Nigeria. Nel paese africano vi sono tanti cittadini americani, una di essi è la dottoressa Lena Kendricks (interpretata da Monica Bellucci) che guida un ospedale all’interno di una missione nel centro del paese. In suo aiuto l’intelligence a stelle e strisce invia una squadra di soccorso di sette militari, tutti appartenenti ai famosi Navy Seals, un corpo ultra specializzato della marina americana. La squadra è comandata da un intraprendente tenente, A.K. Waters, uomo che mal digerisce gli ordini che arrivano dall’alto e che è famoso per i continui colpi di testa, cosa questa che lo ha relegato nelle retrovie delle gerarchie militari. I sette dopo un viaggio che li ha portati dal suolo americano fino ad una portaerei a stelle e strisce, vengono caricati su un C130 e paracaduti nella giungla.

Essi grazie alla tecnologia militare americana all’avanguardia raggiungono la missione, e individuano la loro concittadina, quest’ultima si rifiuta però di lasciare l’ospedale se non saranno evacuati anche tutti gli africani in grado di muoversi. Il tenente finge di acconsentire all’accordo, e inizia il trasferimento verso il luogo di raduno, luogo dove saranno raggiunti da alcuni elicotteri militari ed esfiltrati.

Qui con un colpo di mano caricano a bordo di un elicottero Lena, e prendono il volo lasciando a terra decine di africani, tra le rimostranze della dottoressa. Ma nell’animo rude delle forze speciali qualcosa scatta, il tenente contravvenendo come suo solito agli ordini ritorna sul luogo del raduno, e insieme con alcuni compagni inizia un lungo cammino che dovrebbe permettere il salvataggio di tutta la colonia di profughi.

Il cammino verso il confine risulta però difficile, esso viene ostacolato finanche da una spia che è all’interno del gruppo, spia che fa di tutto per guidare le forze ribelli contro gli americani. Alla fine buona parte del commando perirà, raggiungendo una morte coperta di onore, morte che però come spessoaccade nelle operazioni militari sarà tenuta nascosta al popolo americano.

