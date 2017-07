LELE/ A lavoro per "regalare" nuovi pezzi (Una voce per Padre Pio)

Lele Esposito a Una voce per Padre Pio

LELE: IL 15 LUGLIO A MANTOVA PER IL RADIO BRUNO ESTATE (UNA VOCE PER PADRE PIO) – L’ex star di Amici, Lele Esposito, questa sera è di scena all’evento benefico Una voce per Padre Pio. Per il cantante si tratta della prima esibizione nella consueta manifestazione di Pietrelcina che quest’anno viene proposta in diretta su Rai 1 per la conduzione di Alessandro Greco e Lorena Bianchetti. Dunque un ennesimo appuntamento che vede protagonista il cantante italiano reduce dall’ottima esperienza sanremese con il brano Ora mai e che nelle ultime settimane ha conquistato il pubblico con l’ultimo singolo intitolato Così com’è. Tra l’altro il prossimo sabato 15 luglio Lele sarà pronto per un nuovo bagno di pubblico prendendo parte al Radio Bruno Estate di scena a Mantova. Sul palco di Piazza Sordello nella città mantovana si esibirà Lele assieme ad un altro volto noto del talent di Canale 5, Thomas Bocchimpani. Tra gli altri artisti Fabri Fibra, L’Aura, Marco Masini e Baby K.

LELE: COSTANTEMENTE A LAVORO PER REGALARE NUOVE HIT AI PROPRI FAN (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Buone notizie in arrivo per tutti i fan del cantante Lele che nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio Italia, non solo ha fatto un primo bilancio di questa stagione ma ha anche voluto dare delle gustose anticipazioni relative al proprio futuro. Nello specifico l’ex talento di Amici ha rivelato che sta lavorando da tempo a nuove canzoni: “È sicuramente un buon anno, speriamo che mantenga questa buona onda e mi auguro di fare sempre meglio. 'Ora mai' è certamente una canzone importante che è arrivata molto alle persone attraverso un grande campo di risonanza come Sanremo, spero di scriverne altrettanto belle o anche più belle, mi auguro sia solo l'inizio. Se sto pensando ad altre canzoni? In realtà ho iniziato a lavorare a nuova musica qualche giorno prima del Festival, sono in studio da un po' perché è la dimensione che preferisco, mi piace cercare il suono e il vestito giusto per le canzoni, voglio fare buona musica”.

