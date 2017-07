METEO/ Ancora caldo, ma al nord piove (previsioni del tempo oggi, 8 luglio 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: DOMENICA DI FORTI TEMPORALI AL NORD (OGGI, 8 LUGLIO 2017) - Se già nel pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio 2017, inizieremo a vedere dei temporali sul nord domani precipiterà la situazione a settentrione. Sicuramente ci troviamo di fronte a un periodo in cui il meteo è davvero difficile da calcolare e si alternano così situazioni di allerta meteo ad altre di tranquillità dove il sole è protagonista assoluto. Per domani infatti è previsto un nuovo cambiamento climatico con grandi precipitazioni un po' ovunque lungo l'arco della catena montuosa delle Alpi. Non solo questo al nord perché ci sarà da alcune parti vento e un po' di situazioni complicate da gestire che lasciano partire quella che è un'importante allerta meteo. Tutto dovrebbe però rientrare nella media già dall'inizio della prossima settimana quando il sole tornerà a imperversare ovunque sul nostro paese con anche qualche importante aumento delle temperature.

METEO, SOLE OVUNQUE, MA NEL POMERIGGIO... - La giornata di oggi, sabato 8 luglio 2017, sarà una giornata dai due volti. Infatti se vedremo cielo sereno e con caldo sempre crescente nella mattina, nel pomeriggio la situazione potrebbe peggiorare con l'arrivo di qualche precipitazione nel pomeriggio. Le precipitazioni le vedremo soprattutto su Valle d'Aosta, alto Piemonte, Lombardia e anche parte del Trentino Alto Adige. Per il resto ci sarà sole anche durante il pomeriggio. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da nord verso sud con un aumento non troppo importante degli spostamenti climatici in questo senso. Sicuramente la situazione sarà mite e ci sarà la possibilità per molti di godersi il mare, anche se le precipitazioni del nord saranno di monito per quello che accadrà nella giornata di domenica. Le temperature minime saranno registrate nella mattinata a L'Aquila e Potenza dove ci saranno ventitré gradi, mentre le massime saliranno a trentanove a Bologna nel pomeriggio.

