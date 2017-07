MICHELE PLACIDO/ Alla regia della serie tv su Caravaggio (Una voce per Padre Pio)

Michele Placido a Una voce per Padre Pio

MICHELE PLACIDO: INTEPRETERÀ ALCUNE LETTURE DI SAN PIO (UNA VOCE PER PADRE PIO) – L’attore e regista Michele Placido questa sera interverrà nel corso della manifestazione benefica Una voce per Padre Pio la cui diretta televisiva viene assicurata su Rai 1 con la conduzione di Alessandro Greco e Lorena Bianchetti. La performance di Michele Placido si preannuncia di grande impatto visivo e sentimentale in quanto sarà chiamato ad interpretare a proprio modo alcune letture di San Pio da Pietrelcina. In attesa di poterlo ascoltare in diretta vi segnaliamo che per l’artista di origini pugliesi all’orizzonte c’è un nuovo importante progetto che lo vedrà alla regia assieme al giovane Gabriele Mainetti, per realizzare una serie televisiva incentrato sul misterioso personaggio di Caravaggio, famoso in tutto il mondo per le sue eccezionali tele. Il format verrà prodotto da Cattleya e quanto pare dovrebbe comporsi di dodici episodi ed essere proposto sulle reti Rai sulla falsa riga di quanto fatto con la serie I Medici.

MICHELE PLACIDO: “ALESSANDRO BORGHI IL CARAVAGGIO IDEALE” (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Michele Placido nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa dell’Ansa ha parlato del progetto relativo alla serie tv dedicata a Caravaggio che lo vedrà nelle vesti di regista. L’arista pugliese ha voluto anche evidenziare il possibile protagonista ed ossia l’attore Alessandro Borghi: “Questo progetto prevede per ora solo registi italiani, molto richiesti oggi anche dagli americani dopo il successo di 'Romanzo criminale' e quello di Cattleya con 'Gomorra'... Caravaggio rappresenta in fondo la trasgressione assoluta di un genio che non poteva sottostare ai canoni di una certa Chiesa e del suo potere ecclesiastico... Era un ribelle che viveva la sua vita d'artista, ma che di notte diventava un trasgressore. Il ruolo di protagonista? Ci piacerebbe un attore italiano per il ruolo di Caravaggio. Alessandro Borghi per me sarebbe l'ideale”.

© Riproduzione Riservata.