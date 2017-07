Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 8 Luglio

Paolo Fox, oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 8 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

I SEGNI AL TOP, LEONE COPPIE SANE E FORTI - Ecco i segni top per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. In questo week end il Toro è più reattivo, energico, generoso e volenteroso e poi deve dimenticare tutto quello che è legato al passato. Dal punto di vista fisico di recente ha avuto qualche problema ed è normale adesso recuperare energia. Nelle prossime settimane deve continuare a stare attento al danaro, soprattutto le spese esagerate e non calcolate. In questi giorni deve fare dei conti. Il week end porta consiglio per l'Acquario e proprio per questo ci sono sicuramente dei motivi per essere positivi e iscriversi ai top. Le coppie sane e forti del Leone possono superare il lieve momento si stallo. Entro l'estate qualcuno potrebbe anche decidere di cambiare casa oppure fare un figlio. Entro l'autunno c'è la possibilità di gestire in proprio una situazione. Le idee saranno ancora più vantaggiose nei prossimi mesi, però gli impegni da assolvere saranno molti. Amore in recupero.

GIORNATA DIFFICILE PER...- Si parte dai segni flop per quanto riguarda l'oroscopo di oggi di Paolo Fox a LatteMiele. Questo è un sabato per l'Ariete è un po' pesante per cui bisogna fare attenzione alle polemiche che possono nascere. C'è un'innovazione in corso così profonda da creare qualche disagio anche dentro la propria persona. Le sfide sono belle ma ogni tanto si avverte il bisogno di riposare. Il Cancro è un po' pensieroso e nervoso quindi è consigliato evitare ogni tipo di conflitto, anche e soprattutto con se stessi. Sono rimessi in discussione i rapporti con ariete, bilancia e capricorno. Chi si trova ad essere un cuore solitario non deve sottovalutare i mesi di luglio e agosto. Questo sabato è ricco di vitalità, sono favoriti anche i viaggi per tutti i nati Vergine. Spesso corre in soccorso di chi ha bisogno soprattutto le decisioni da prendere sul lavoro. Luglio è un mese che chiede un po' di pazienza, soprattutto se c'è stata un'interruzione sia in amore che sul lavoro. Non bisogna preoccuparsi però perché ad agosto si recupera. Qualcuno potrebbe dare un'occasione in più dopo aver visto il suo valore.

OROSCOPO IN PILLOLE - Come di consueto torna anche per oggi l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. Sarà un sabato complicato per l'Ariete che si ritroverà al centro di tantissime polemiche, dopo diverse situazioni che non hanno fatto piacere. E' reattivo il Toro pronto a tirare fuori la sua energia e la voglia di lasciarsi dietro un passato da dimenticare. Il Cancro è nervoso, senza pazienza per aspettare di trovare la giusta occasione per colpire. Il Leone vive un momento di stallo in amore, bisogna trovare la forza per reagire. I Gemelli si riscoprono risparmiatori e con la voglia sempre e comunque di evitare di fare polemiche di fronte alle persona a cui si sentono più legati. Il Capricorno invece deve fare attenzione a situazioni particolari dal punto di vista economico e a spese impreviste.

