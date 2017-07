Peppino Di Capri a Una voce per Padre Pio

PEPPINO DI CAPRI: LA PROFEZIA DI MASSIMO TROISI (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Tra poche ore a Pietrelcina in provincia di Benevento, va di scena la diciottesima edizione dell’evento benefico Una voce per Padre Pio con diretta su Rai 1 condotta dal duo composto da Alessandro Greco e Lorena Bianchetti. Tanti gli ospiti annunciati tra cui lo storico ed amatissimo cantante napoletano Peppino Di Capri, una delle icone della musica italiana praticamente dagli anni Sessanta ad oggi. Recentemente ha fatto discutere il fatto che abbia preso parte ad un incontro della Lega Nord tenutosi a Napoli con tanto di stretta di mano con il segretario Salvini. Di Capri ha sottolineato a Il Mattino: “Sono venuto perché tempo fa ho sentito un'intervista di Salvini nella quale diceva che da anni è un mio fan così gli ho portato due cd in regalo”. La cosa ha fatto sorridere in quanto circa 30 anni in un famoso sketch di Massimo Troisi a Domenica In profetizzò: “Umberto Bossi nasconde i 45 giri di Peppino di Capri, per questo è in disgrazia... In un incontro con i rappresentati della Lega Nord erano spuntati da un cassetto dei 45 giri del cantautore napoletano”.

PEPPINO DI CAPRI: LA CARRIERA (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Peppino Di Capri il cui vero nome è Giuseppe Faiella è nato a Capri, celebre isola del Golfo di Napoli, il 27 luglio del 1939. È diventato un cantante professionista dal 1956 per cui da oltre 61 anni è sulla cresta dell’onda con ben 54 album pubblicati di cui 48 in studio. Una carriera da record che lo ha visto prendere parte quindici volte al Festival di Sanremo imponendosi in due occasioni ed in particolare nel 1973 con il brano Un grande amore e niente più e nel 1976 con la canzone Non lo faccio più. Nel corso degli anni ha regalato al pubblico una serie sconfinata di successi come Roberta, Champagne, St. Tropez, Speedy Gonzales, Ieri sera a quella festa, Il sognatore, E mo e mo, Tu cioè e tanti altri ancora. Tra l’altro ha preso parte soprattutto negli anni Sessanta a diversi film come Operazione san Gennaro, Natale col boss, Comizi d’amore e Twist lolite e vitelloni.

