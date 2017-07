PIERO MAZZOCCHETTI/ Il nuovo album “Un attimo lunghissimo” (Una voce per Padre Pio)

Piero Mazzocchetti a Una voce per Padre Pio

PIERO MAZZOCCHETTI, IL CANTANTE OSPITE A PIETRELCINA: A FINE LUGLIO OSPITE A SULMONA (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Piero Mazzocchetti è uno degli artisti che questa sera, sabato 8 luglio 2017, salirà sul palco ricavato nell’Aula Liturgica Padre Pio a Pietrelcina per la 18esima edizione della manifestazione Una voce per Padre Pio. Un grande artista capace di spaziare con naturalezza ed efficacia dal genere pop a quello crossover classico peraltro ottenendo un enorme successo anche e soprattutto al di fuori dei confini italiani. Tra l’altro in questo 2017 sta catalizzando l’attenzione del pubblico con un nuovo splendido disco intitolato Un attimo lunghissimo del quale questa sera farà ascoltare alcuni dei più significativi brani. Per i tanti di fans, da segnalare che Piero Mazzocchetti sarà ospite d’onore a fine luglio della serata finale della manifestazione La Giostra Cavalleresca, di scena a Sulmona, presentata da Roberta Scardola e che avrà come madrina d’eccezione Mariagrazia Cucinotta.

PIERO MAZZOCCHETTI: LA BIOGRAFIA (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Piero Mazzocchetti è nato a Pescara il 23 marzo del 1978 e nel corso della propria carriera ha pubblicato complessivamente cinque album. Già all’età di sette anni si è avvicinato al mondo della musica incominciando a suonare il pianoforte che poi diventerà lo strumento che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Quando era un talentuoso adolescente inizia ad esibirsi in vari locali di Pescara e della provincia naturalmente al piano bar dimostrando di essere in possesso di eccezionali qualità artistiche. Nel 1998 arriva la svolta della propria carriera allorché va a suonare a Monaco di Baviera dove cattura l’attenzione di alcuni grandi calciatori come Mario Basler, Beckenbauer e Rumenigge che di fatto gli fanno da sponsor. Proprio in Germania registrerà il suo primo album con la casa discografica della Universal e da qui in avanti è un continuo trionfo. Nel corso della propria carriera ha tenuto importanti concerti praticamente in ogni parte del mondo ed ha fondato a San Giovanni Teatino una accademia di canto lirico molto frequentata.

