RITORNO AL FUTURO/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox (oggi, 8 luglio 2017)

Ritorno al futuro

RITORNO AL FUTURO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 LUGLIO 2017: IL CAST - Ritorno al futuro, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 8 luglio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere fantascienza e commedia con il titolo in lingua originale Back to the Futuro che è stata realizzata nel 1985 per la regia di Robert Zemeckis che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti diversi attori che hanno fatto epoca come Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Crispin Glover. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

RITORNO AL FUTURO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un ragazzino di diciassette anni di nome Marty McFly (Michael J. Fox) che vive con i propri genitori e con i suoi fratelli nella cittadina di Hill Walley. Marty si è sempre contraddistinto dai suoi coetanei per la sua simpatia e per la sua solarità, una sera però fa uno strano incontro che cambia per sempre la sua vita. Marty passeggiando qua e là si imbatte nel dott Brown, uno scienziato alquanto misterioso e strano che sembra essere riuscito in una vera e propria impresa ed ossia trasformare la propria auto in una particolare macchina del tempo. La caratteristica principale di questo veicolo del tempo è il fatto che l’auto è alimentata da plutonio. Il dott. Brown infatti lo aveva sottratto ad alcuni terroristi libici i quali ora si erano messi sulle sue tracce con lo scopo di vendicarsi del torto subito.

Questi infatti, hanno intenzione di ucciderlo iniziando a tallonare la sua macchina. Nonostante i numerosi tentativi, il dott Brown riesce ad evitarli e a spiegare almeno per sommi capi gli elementi più importanti di questa macchina del tempo che lui considera come una propria creatura. Il dott. Brown è fortemente convinto delle innumerevoli potenzialità che un simile dispositivo può dare e quindi decide di passare queste informazioni al giovane Marty nel caso gli dovesse succedere qualcosa. Come previsto, i terroristi riescono ad uccidere il dott. Brown sparandogli, ma non contenti questi iniziano a prendersela anche con il giovane il quale deve riuscire in tutti i modi a salvarsi. È così allora che decide di azionare la creatura lasciatagli in eredità dal dott. Brown e per potersi salvare dagli aggressori parte a razzo. Il veicolo del tempo lo porterà nella sua stessa cittadina trent’anni indietro ed esattamente nel 1955.

© Riproduzione Riservata.