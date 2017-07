ROSY ABATE, LA SERIE/ Video, le prime immagini dell'attesissimo spin-off di Squadra Antimafia

Rosy Abate - La Serie

Rosy Abate - La Serie: il video. Le Prime Immagini Dell'attesissimo Spin-Off Di Squadra Antimafia - Bisogna ancora attendere per lo spin-off di Squadra Antimafia dedicato a Rosy Abate, uno dei personaggi più amati della serie, ma circolano già le prime immagini. Una sorta di antipasto in vista delle cinque puntate di settembre, nelle quali l'attrice Giulia Michelini è la protagonista assoluta. Le anticipazioni lasciano presagire una buona dose di furore e vendetta nella fiction che sbarcherà su Canale 5. Lo show promette azione e colpi di scena. Il teaser preannuncia importanti novità: lo ha lanciato la pagina Facebook ufficiale di Rosy Abate. La mafiosa appare sensuale in intimo mentre minaccia il presunto amante con la pistola. L'uomo farà rivelazioni importanti su Leonardo? Non è ancora chiaro se sarà questa una delle prime scene che vedremo nella prima puntata dell'attesissima serie su Rosy Abate.

La scelta di lanciare questo spin-off sulla regina di Palermo è arrivata direttamente dal vicepresidente di Mediaset: su esplicita richiesta di Pier Silvio Berlusconi, Rosy Abate aprirà la stagione autunnale dei palinsesti. Dopo gli insuccessi della prima parte dell'anno, Mediaset punta al rilancio con Giulia Michelini, interprete di un personaggio carico di fascino e carisma. Squadra Antimafia si è concluso dopo otto stagioni con la morte apparente della mafiosa siciliana. Proprio l'esplosione nella pompa di benzina rappresenta l'avvio della nuova vita di Rosy Abate, che deve fare i conti con il mistero attorno alla morte del figlio, Leonardo. Intanto possiamo goderci il teaser della fiction.

