SCAPPO DALLA CITTA' - LA VITA, L'AMORE E LE VACCHE/ Su Rai Movie il film con Billy Crystal (8 luglio 2017)

SCAPPO DALLA CITTA' - LA VITA, L'AMORE E LE VACCHE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 8 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 8 luglio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 1991 e il suo titolo in lingua originale è City Slickers. La regia è stata diretta da Ron Underwood, circa tre anni dopo è stato inoltre prodotto un sequel dal titolo Scappo dalla città 2. Nel cast sono presenti Billy Crystal, Daniel Stern, Jack Palance, Bruno Kirby, Patricia Wettig, Helen Slaten, Karla Tamburrelli e Walker Brandt.

Il film Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche è stato girato interamente tra Stati Uniti e Spagna, in modo particolare nello Stato del New Mexico e a Pamplona, tra settembre ed ottobre del 1990. La pellicola ha riscosso uno straordinario successo internazionale incassando più di 179 milioni di dollari e ricevendo una serie di premi cinematografici come un Premio Oscar ed un Golden Globe come attore non protagonista a Jack Palance, un MTV Movie Award a Billy Crystal per la sua performace comica ed una nomination al Chicago Film Critic Association Award. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SCAPPO DALLA CITTA', LA TRAMA - Un gruppo di amici stanchi della routine quotidiana ed ormai privi dell'estro creativo che li contraddistingueva un tempo decide di intraprendere una vacanza alternativa. Dopo l'ennesima delusione rimediata in Spagna partono alla volta del West americano con l'intenzione di cimentarsi in una nuova avventura, ovvero scortare una mandria di mucche come se fossero davvero dei cowboy.

Tra i personaggi protagonisti della storia troviamo Mitch Robbins, impiegato in un'azienda telefonica ormai annoiata e stanco della sua vita lavorativa che riuscirà a farsi convincere da Ed a cimentarsi in una nuova ed esilarante avventura. C'è poi Phil Berquist, fedele amico di Mitch ed anche lui profondamente stanco della sua vita matrimoniale, con una moglie ed una suocera che lo opprimono. Troverà conforto in una relazione extra coniugale che si rivelerà essere un disastro. La sua amante rivelerà a Phil di essere rimasta incinta il giorno del compleanno dell'uomo d'avanti alla moglie di Phil. Il personaggio chiave è invece Ed Furillo, legato sentimentalmente ad un'avvenente modella. Sarà lui a proporre al gruppo l'idea di partire per il west.

