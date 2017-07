SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE/ Su Canale 5 il film con Raoul Bova (oggi, 8 luglio 2017)

Scusa ma ti voglio sposare

SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 8 LUGLIO 2017: IL CAST - Scusa ma ti voglio sposare, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 8 luglio 2017 alle ore 16.30, Una pellicola italiana di genere commedia e sentimentale uscita nel febbraio del 2010 per la regia di Federico Moccia ed è il sequel del film intitolato "Scusa ma ti chiamo amore" che è stato diretto dallo stesso regista. La trama è tratta dal romanzo edito nel 2009 di Federico Moccia. I due protagonisti sono interpretati Raoul Bova e Michela Quattrociocche. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 8 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Dopo 8 mesi di convivenza al faro con Niki (Michela Quattrociocche), Alessandro Belli (Raoul Bova) decide di comprare una casa tutta per loro nella città di Roma. Appena finiscono di arredarla, Alex e Niki vanno finalmente a vivere nella nuova casa. Ci sono stati molti cambiamenti anche per gli amici di Alex. Pietro (Francesco Apolloni) e Susanna (Francesca Antonelli) si sono separati dopo che lei ha trovato lui a letto con un'altra, Enrico (Luca Angeletti), dopo che la moglie lo ha abbandonato, vive insieme alla figlia Ingrid, Cristina (Rossella Infanti) e Flavio (Ignazio Oliva) stanno vivendo un momento di crisi e tra loro non c'è più dialogo. Niki viene a sapere che anche per le sue amiche molte cose sono cambiate, Olly lavora in una casa di moda, Erika invece sta attraversando un periodo di caos sentimentale e al momento sta vivendo relazioni con più uomini, Diletta vede stravolta la sua vita quando si accorge di essere incinta, il padre del futuro bambino è Filippo.

Niki ed Alex decidono di organizzare una serata insieme agli amici, con relativa cena. Il giorno seguente Niki, che ha ripreso gli studi, esce per andare all'università, per la fretta lascia il suo computer aperto e Alex, sbirciando i messaggi della fidanzata, scopre che Niki è in contatto con diversi amici. Nel frattempo la ragazza conosce Guido, un giovane che ha la passione della poesia. Alex, che muore di gelosia da quando sa che la sua fidanzata mesaggia in chat con altri ragazzi, matura un'importante decisione, chiederà a Niki se vuole sposarlo. Organizza un viaggio a Parigi con lei e le fa la proposta di matrimonio. Niki è entusiasta e accetta di diventare sua moglie. Cominciano i preparativi per il giorno del matrimonio, le due sorelle del futuro sposo si sentono in diritto di partecipare all'organizzazione delle nozze ma Niki non gradisce il loro comportamento tanto invadente. Ne parla quindi con Alex, si confida anche con le amiche ma poi Niki comincia a sentire una grande paura, non si sente pronta per il matrimonio, ormai ha deciso di lasciare Alex e lo informa con una breve lettera.

Deluso e amareggiato, Alex si rifugia a casa di Pietro, il suo amico, dove si sono trasferiti anche Enrico, la figlia di questi e anche Flavio. Intanto Niki approfondisce la sua conoscenza con Guido e quando rivede Alex, gli conferma la sua decisione di mettere fine alla loro storia. A questo punto la ragazza parte per Ibiza in compagnia di Guido e di alcune amiche, Alex, che non ha alcuna intenzione di perdere la ragazza che ama, parte a sua volta per Ibiza in cerca di lei, la trova, e durante una festa in spiaggia, le chiede pubblicamente scusa. Niki si rende conto di amarlo ancora molto, è certa che è Alex l'uomo della sua vita quindi lascia la sua comitiva e si avvicina a lui. Ormai sono sicuri del loro amore e possono con gioia pensare al loro matrimonio.

