SERGIO ASSISI/ Protagonista della serata dedicata a Totò e le donne (Una voce per Padre Pio)

Sergio Assisi a una voce per Padre Pio

SERGIO ASSISI: IL RACCONTO DI TOTÒ (UNA VOCE PER PADRE PIO) – L’attore napoletano Sergio Assisi interverrà questa sera a Pietrelcina nell’ambito della manifestazione Una voce per Padre Pio, l’evento di raccolta fondi trasmesso in diretta su Rai 1 e che ormai è giunto alla sua diciottesima edizione il che ne fa un appuntamento fisso dell’estate televisiva della Rai. Ad Assisi il compito di emozionare il pubblico proponendo alcune letture di San Pio. Un ambito che l’attore conosce molto bene giacché soltanto pochi giorni fa ha avuto modo di leggere alcuni poesie e scritti del celebre artista napoletano Antonio De Curtis meglio conosciuto con il nome d’arte di Totò. Nello specifico Assisi nel suo intervento ha messo in essere il rapporto del Principe della risata con le donne: “Amava le donne e le rispettava molto. Osservando i suoi film si può notare che solo in due occasioni lui le ha baciate davanti alla cinepresa: ne il turco napoletano, dove bacia svariate volte sulla bocca sua moglie e in Toto' e Cleopatra in cui bacia leggermente la regina d'Egitto”.

SERGIO ASSISI: BIOGRAFIA (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Sergio Assisi è nato a Napoli nel maggio del 1972 in una famiglia di artisti giacché la mamma scriveva poesie mentre il padre ha avuto dei trascorsi giovanili nel mondo del teatro napoletano. È proprio il teatro il primo ambito con cui Assisi si va a confrontare prendendo parte a numerosi spettacoli tra cui Romeo e Giulietta, La figlia di Iorio, Un turco napoletano, Le Troiane, Masaniello, Sogno di una notte di mezza estate e L’amico ritrovato. Al cinema il primo film è stato Ferdinando e Carolina per la regia di Lina Wertmuller mentre nel 2015 con A Napoli non piove mai ha anche esordito alla regia. Tuttavia non c’è dubbio che il grande successo l’attore l’ottiene con la serie tv Capri per la regia di Francesco Marra e Enrico Oldoini. Una serie nella quale conosce Gabriella Pession con cui ha avuto una luna storia d’amore. Sempre in tv ha recitato in Il commissario Nardone e Rimbocchiamoci le maniche.

