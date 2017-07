SERGIO SYLVESTRE/ Dopo il concerto con Bocelli in arrivo il video di Turn it Up (Una voce per Padre Pio)

Sergio Sylvestre a Una voce per Padre Pio

SERGIO SYLVESTRE: IN ARRIVO IL VIDEO DI TURN IT UP (UNA VOCE PER PADRE PIO). Questa sera, Sergio Sylvestre salirà sul palco realizzato nell’Aula Liturgica Padre Pio di Piana Romana a Pietrelcina per Una voce per Padre Pio, arrivato alla 18esima edizione, l’evento benefico sarà presentato da Alessandro Greco e Lorena Bianchetti. Il noto cantante italo – americano Sergio Sylvestre è stato vincitore dell’edizione 2016 del talent Amici ed anche grande protagonista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Tra l’altro questo è un periodo quanto mai positivo da un punto di vista professionale per l’artista, che proprio in questo giorni ha visto uscire il videoclip del suo ultimo singolo intitolato Turn it up prodotto dai due rapper milanesi J-Ax e Fedez. L’interprete americano a proposito del supporto di J-Ax e Fedez ha rimarcato: “Mi hanno proposto questo pezzo sulla base di Major Lazer, che ha Fede e Ax come producer: è una bomba, un pezzo per l'estate e per ballare!”.

SERGIO SYLVESTRE: LE EMOZIONI PROVATE AL FIANCO DI ANDREA BOCELLI (UNA VOCE PER PADRE PIO, 8 LUGLIO 2017) – Lo scorso 4 luglio Sergio Sylvestre ha avuto modo di condividere il palco con un artista di fama mondiale come Andrea Bocelli. L’occasione è arrivata durante il concerto – evento tenuto da Bocelli nel suggestivo scenario di Orvieto con Sylvestre che non ha saputo trattenere la propria gioia: “Per tutte queste cose belle che stanno succedendo sono stra-felice, voglio ringraziare tutti per questa bella opportunità e non vedo l'ora di cantare insieme a lui!”. Nel corso di un’intervista riportato dal portale RealityShow.blogosfere.it, Sylvestre ha parlato del suo genere musicale e dei suoi artisti preferiti: “Sì, cerco di allargare il mio genere, perché nella vita devi sempre provare a fare cose nuove senza mai mollare. Sono contento di essere riuscito a fare un progetto internazionale dopo Con te. Gli artisti che ascolto di più? Posso dire Elisa ed Eros Ramazzotti. Eros è un padre per me, sono felice di lavorare nel suo studio. Ogni volta incontro persone belle come lui e mi sembra di sognare! Sto facendo i miei concerti e sono contento che la gente venga ad ascoltarmi. Stiamo lavorando tantissimo per questo. Sono contento che alla gente piacciano tutte le mie canzoni”.

