Silvia Mezzanotte, Una voce per Padre Pio

SILVIA MEZZANOTTE: A FINE ANNO IL NUOVO ALBUM (UNA VOCE PER PADRE PIO) – La cantante Silvia Mezzanotte questa sera prenderà parte all’evento benefico Una voce di Padre Pio. Una manifestazione giunta alla sua diciottesima edizione che verrà proposta in diretta televisiva su Rai 1 per la conduzione di Alessandro Greco e Lorena Bianchetti. La Mezzanotte dopo essere ritornata sulle scene dello spettacolo italiano con la trionfale partecipazione a Tale e Quale Show, in queste settimane ha pubblicato il singolo Lasciarmi andare preludio di un nuovo album atteso per la fine dell’anno. La stessa Mezzanotte ne ha perlato durante un’intervista riportata dal portale UrbanPost: “L’uscita del disco è prevista per la fine dell’anno e si parte da Lasciarmi Andare, il brano uscito lo scorso maggio, per arrivare come concept album 5.0. Qui emerge la volontà di essere totalmente consapevole della mia età, della mia esperienza, voglio presentare me stessa per il mio mondo musicale. E poi la mia volontà è anche quella di essere fruibile in questa epoca e in questo mondo: voglio essere 5.0”.

SILVIA MEZZANOTTE: SODDISFATTA DEL RISCONTRO DEL PUBBLICO (UNA VOCE PER PADRE PIO) – Silvia Mezzanotte durante la stessa intervista ha voluto affrontare un discorso maggiormente tecnico evidenziando le novità inserite in questo nuovo singolo ed allo stesso tempo facendo un primo bilancio del riscontro ottenuto. L’ex cantante dei Matia Bazar nello specifico ha sottolineato: “Lasciarmi Andare presenta delle novità perché è cantato e arrangiato in modo diverso rispetto al mondo Matia Bazar. Io non voglio tradire quello che sono stata ma vorrei che il mio mondo vocale continuasse a essere valorizzato: sono una cantante che non disdegna il virtuosismo e la ricercatezza vocale, ma quello che è importante sono i testi che vorrei fossero molto al femminile e diretti. Non voglio usare trucchetti, delle canzoni che parlino di attualità ma anche non di argomenti pesanti perché la musica leggera deve trattare argomenti leggeri. Riscontro soddisfacente? Io su Lasciarmi Andare avevo una percezione e un’idea chiara: sono contenta che sia riuscita ad arrivare al pubblico dei Matia Bazar. Anche chiara l’idea, comunque, che non sarei riuscita a entrare nelle grandi radio ed è un percorso costruito e da costruire. Il mood e lo stile di questa canzone è dedicato a una sfera più giovanile nel quale artisti che hanno una storia come la mia non sono contemplati. Ma non per colpa di Silvia Mezzanotte ma perché è una questione di marketing: ci sono altri sbocchi”.

