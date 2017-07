STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ciao Darwin 7 - La resurrezione (sabato, 8 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 8 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 8 luglio 2017, il palinsesto presenta un gradito ritorno per molti dei telespettatori più fedeli delle reti Mediaset, viene infatti trasmessa la prima puntata della nuova stagione di un programma molto amato, ovvero, Ciao Darwin. Oltre a questo, c'è anche una vasta scelta di film e telefilm tanto in prima che seconda serata, con una veloce sbirciata alla lista dei programmi possiamo anticipare che oltre al gradito ritorno su Canale 5 di Ciao Darwin, la serata è ben disposta anche sul resto dei canali Mediaset con il film di fantascienza su Italia 1 Ritorno al futuro e il film di guerra su Rete 4 L'ultima alba. Ma adesso, vediamo insieme il dettaglio della programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 vede il gradito ritorno di Paolo Bonolis, affiancato dall'inseparabile Luca Laurenti, che conduce una nuova stagione di Ciao Darwin. In questa trasmissione, in modo ironico e scanzonato, si cerca di capire in quale direzione vada l'evoluzione umana, e come sarà l'uomo del futuro.

A seguire va in onda l'informazione della notte del TG5. Italia 1 punta su un grande classico della fantascienza proponendo in prima serata un film che è diventato un vero e proprio cult, Ritorno al futuro (Back to the future, 1985) di Robert Zemeckis e con Michael J.Fox. La storia racconta di un giovane che si trova catapultato nel passato e deve fare in modo che i suoi genitori si incontrino. In seconda serata è in programmazione un altro film, stavolta di genere thriller, The Hole (2009) di Joe Dante, in cui si racconta di una coppia di fratelli alle prese con un'inquietante botola chiusa. Rete 4 a sua volta programma due film tanto per la prima che per la seconda serata.

Alle ore 21:15 va in onda una pellicola d'azione e guerra con Bruce Willis e Monica Bellucci, L'ultima alba (Tears of the sun, 2003) che parla di una missione militare in Nigeria per salvare alcuni volontari in un campo di accoglienza. A seguire va in onda Campi insanguinati (Children of the corn, 2009) tratto da un racconto di Stephen King. Ci sono altri film previsti in prima serata sulle reti Mediaset. Iris ripropone un grande classico della comicità italiana, Dove vai in vacanza? (1978), film ad episodi in uno dei quali è protagonista un indimenticabile Alberto Sordi. Italia 2 punta invece sull'azione con Torque - Circuiti di fuoco (2009) che mette in scena spettacolari corse in motocicletta. A chiudere il palinsesto del sabato sera delle reti Mediaset, Mediaset Extra trasmette un episodio della serie in replica Professione vacanze, già andata in onda negli anni Ottanta, mentre su La 5 viene proposta una nuova puntata della serie spagnola Il tempo del coraggio e dell'amore. Top Crime trasmette un nuovo episodio della serie poliziesca C.S. I. New York e infine Boing pensa ai più piccoli con i cartoni animati We Bare Bears (Siamo solo orsi).

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale Cinque, ore 21:10, Ciao Darwin 7 - La resurrezione, show televisivo

ore 00:30, TG5, programma di informazione

Italia Uno, ore 21:20, Ritorno al futuro, film fantastico

ore 23:50, The Hole in 3D, film thriller

Rete Quattro, ore 21:15, L'ultima alba, film d'azione

ore 23.45, Campi insanguinati, film horror

La 5, ore 21:20, Il tempo del coraggio e dell'amore, serie tv

Mediaset Extra, ore 21:15, Professione vacanze, fiction

Iris, ore 21:00, Dove vai in vacanza?, film commedia

Italia 2, ore 21:00, Torque - Circuiti di fuoco, film d'azione

Top Crime, ore 21:10, C.S.I. New York, telefilm poliziesco

Boing, ore 20:30, We bare bears, cartoni animati

