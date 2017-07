STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Da Pietralcina Una voce per Padre Pio (sabato, 8 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 8 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 8 luglio 2017, la programmazione dei principali canali Rai ci propone una scelta piuttosto ricca e diversificata, con la diciottesima edizione del concerto "Una voce per Padre Pio", classici della cinematografia italiana e straniera, tv movie e serie tv e interessanti proposte culturali. In termini di ascolti è facile prevedere che il concerto in onda su Rai 1 si riconfermerà come una delle trasmissioni più seguite, avendo sempre avuto uno share di ascolti che oscilla tra il 14% e il 26%. Ma scopriamo insieme il resto della programmazione della serata Rai.

Iniziamo proprio con la programmazione di Rai 1 che, come ogni anno dal 2000 ad oggi, propone il concerto in diretta dalla piazza di Pietralcina (Benevento), con ospiti selezionati tra quelli più legati alla figura di Padre Pio. Il concerto è a scopo benefico e quest'anno sarà condotto da Alessandro Greco e Lorena Bianchetti. La diretta del concerto coprirà sia la prima che la seconda serata di Rai 1, intervallato alle 23:20 dal consueto appuntamento con il Tg 1 60 secondi. Su Rai 2 troviamo in programmazione per la prima serata il film tv "Il gioco della follia", con Anna Kamp e Stephanie Scott. La serata prosegue con il quarto episodio della stagione 5 di Elementary - "Henny Penny, il cielo sta cadendo". La serie, in prima visione Rai, con Jonny Lee Miller e Lucy Liu, è una rilettura in chiave moderna delle famose avventure di Sherlock Holmes. Ambientato a New York, con Lucy liu che interpreta la versione femminile di Watson.

Su Rai 3 la serata inizia con una puntata del programma di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, con storie, curiosità e reportage e un messaggio finale in stile "capsula del tempo" indirizzato ad eventuali alieni . A seguire il classico "Totò, Peppino.. e la malafemmina", film commedia del 1956, con gli immortali Totò e Peppino che, improvvisando in un momento delle riprese di questo film, daranno vita alla famosissima scena della lettera, uno dei momenti più famosi della commedia cinematografica italiana. A seguire "Il principe e la sua maschera", intervista inedita, in prima visione Rai, realizzata dal critico Fernando di Giammatteo a Totò pochi giorni prima della sua morte. Su Rai 4 la prima serata si apre con l'episodio 17 della seconda serie di "Ghost Whisperer", nel quale Melissa, la protagonista medium, indaga su un cadavere scomparso comunicando con il suo spirito. A seguire il thriller "Harry Brown", film del 2009 con Michael Caine ed Emily Mortimer con la regia di Daniel Barber. Il protagonista Harry Brown è un marine in pensione che vive in un quartiere turbolento e decide di vendicare da solo l'uccisione del suo unico amico.

Serata tutta culturale su Rai 5 che apre la prima serata con "Indagine su Giorgione", viaggio nel Rinascimento e la sua cultura, seguito dall'intenso spettacolo teatrale di Ascanio Celestini "Radio Clandestina", sull'eccidio nazista delle Fosse Ardeatine. Su Rai Movie in prima serata il film commedia del 1991 "Scappo dalla città - la vita, l'amore e le vacche" con Billy Crystal, Daniel Stern e Jack Palance, premio Oscar nel 1992 proprio per questo film. Infine su Rai Premium in prima serata la quarta puntata della miniserie tv "Come fai sbagli", storie e tribolazioni di due famiglie con metodi educativi opposti.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21:25 "Da Pietralcina Una voce per Padre Pio" – XVIII edizione, concerto

ore 23:20 Tg 1 60 secondi ore 23:24 "Da Pietralcina Una voce per Padre Pio" – XVIII edizione, concerto

Rai Due ore 21:05 Il gioco della follia, tv movie

ore 22:40 Elementary - Il cielo sta cadendo (Stagione 5 ep. 4), serie tv

Rai Tre ore 20:25 Caro marziano (Pif), storie e reportage

ore 21:10 Totò, Peppino… e la malafemmina, film commedia ore 23:00 Il principe e la sua maschera, intervista

Rai 4 ore 20:21 Ghost Whisperer (stagione 2 ep. 17), serie tv

ore 21:10 Harry Brown, film thriller

Rai 5 ore 20:45 Indagine su Giorgione, Doc. cultura ore 21:15 Radio Clandestina, spettacolo teatrale

Rai Movie ore 21:20 Scappo dalla città – la vita, l’amore e le vacche, film commedia

Rai Premium ore 21:20 Come fai sbagli, serie tv

© Riproduzione Riservata.