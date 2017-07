Selvaggia Lucarelli deride Fedez e Chiara Ferragni/ "Altro che amore, è d'accordo con Gasparri per rovinarlo!"

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli deride Fedez! L'outfit del rapper scatena le critiche e ci va di mezzo Chiara Ferragni...

Stavolta Selvaggia Lucarelli, ben nota per i suoi post al vetriolo, ha preso di mira il noto rapper Fedez. Postando alcune foto che vedono la coppia del momento, appunto quella composta da Fedez e Chiara Ferragni, la giornalista dice la sua sugli outfit non proprio valorizzanti del rapper: "Ma io dico. Già sei 20 cm meno di lei e ti metti pure scarpa-calzino nero che te tagliano la gamba? - e incalza - Ti vesti come lei come facevo io con le amichette alle elementari? No, dai. Secondo me non è amore. - poi trae la sua sarcastica conclusione - È una diabolica macchinazione della Ferragni che in combutta con Gasparri sta demolendo, giorno dopo giorno, la reputazione di Fedez". Selvaggia Lucarelli proprio non apprezza l'abbigliamento usato da Fedez, anche se il web non è proprio del tutto in accordo con le sue dichiarazioni.

C'è chi infatti si schiera dalla parte di Fedez e scrive: "Per me il coraggio sta proprio qua , potersi permettere una ragazza più alta di te ... infondo quei 20 cm nella vita reale contano ben poco" - o ancora - Probabilmente a lui non frega un ca**o di quello che pensa la gente, virtù che in pochi hanno oggi giorno....". C' chi però, in modo razionale, appogglia la Lucarelli: Io adoro Fedez, ma effettivamente mi sta calando ogni giorno di più.. proprio da quando sta con la Ferragni...Superficialità a palate!! Lui sembrava un po' più attento, un tempo, ai problemi della gente comune ed un po' meno agli abbinamenti di colore.. e, se è vero che sui social c'ha sempre sguazzato pure lui, è vero anche che non era solo per idolatrare la propria persona o questo "grande amore mediatico".. per non parlare delle canzoni che oramai stanno scivolando sempre più nel "vuoto pneumatico" e nel trash..". Chissà se Fedez risponderà all'attacco...

© Riproduzione Riservata.