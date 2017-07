TEMPTATION ISLAND 2017/ Anticipazioni: Ruben e Francesca ci riprovano? L'avvistamento sospetto

Temptation Island 2017

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI: RUBEN INVERNIZZI E FRANCESCA BARONI ANCORA INSIEME, LA PROVA! - Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono una delle coppie più complesse di quest'ultima edizione di Temptation Island. In attesa della terza puntata che andrà in onda lunedì sera, pare che qualcosa sia emerso dal web. Come ben sapete, i protagonisti del docu-reality sono ritornati a casa al termine delle registrazioni e, messo piede nelle rispettive città, la corsa al "gossip" è stata pressoché immediata. Tornati alla vita di sempre, tra lavoro, amici ed impegni classici, Francesca e Ruben sono già stati avvistati insieme, a testimonianza - che forse - il loro amore prosegue anche dopo il programma dedicato alle tentazioni. Nel corso delle precedenti due puntate di Temptation Island andate in onda, Francesca ha avuto modo in più di una occasione di prendere di mira il suo fidanzato per mancanza di polso. Ruben infatti, non interagisce con le tentatrici e pensa sempre alla sua fidanzata. Nonostante i filmati, il ragazzo si conferma essere molto innamorato e quindi, può fare poco contro l'amore. Sul web, Francesca e Ruben sono tornati attivi come prima e, in qualche occasione, gli utenti hanno già avuto modo di vedere i like di lei alle fotografie di lui e i "mi piace" di Ruben ad alcuni messaggi che si schieravano dalla parte della fidanzata. Come volevasi dimostrare infatti, la rete è letteralmente impazzita difendendo lui e puntando il dito contro di lei.



Ruben però, ha già dato modo di chiarire il suo punto di vista, affermando di non apprezzare nemmeno tanto l'ironia della rete. A questo punto, le possibilità che il ragazzo possa conquistare un posto d'onore sulla poltrona rossa del trono classico di Uomini e Donne, diminuiscono ogni giorno che passa. L'ultima segnalazione inoltre, arriva dal VicoloDelleNews, dove secondo le indiscrezioni del web, i due ragazzi sono stati avvistati nel paese di lei. La coppia stava serenamente insieme mangiando un gelato in serenità: crisi rientrata? A quanto pare, Francesca e Ruben hanno voluto riprovarci.

