TIZIANO FERRO/ Il cantante oltre che in tour va anche in tv (Techetechetè, puntata 8 luglio 2017)

Tiziano Ferro

TIZIANO FERRO, IL CANTANTE OLTRE CHE IN TOUR VA ANCHE IN TV (TECHETECHETE’, PUNTATA 8 LUGLIO 2017) I fan di Tiziano Ferro saranno sicuramente sintonizzati questa sera su Rai 1, perché tra i protagonisti della puntata di Techetechetè, ci sarà il loro beniamino. Sicuramente l'artista di Latina ne ha fatta di strada da quando nel 2001 ha esordito con il suo primo singolo, Xdono, che portò un modo di fare pop completamente diverso, nella metrica e nella capacità di saper cantare e ballare alla stregua delle star internazionali, rispetto a quanto stava proponendo la scena italiana in quel momento. Con quel singolo Tiziano Ferro ha immediatamente sbancato l'airplay radiofonico e messo in luce un ragazzo timido e introverso con una grande voce e un talento musicale fuori dal comune. Una voce nera con una straordinaria attitudine pop, così fu definito nel suo album d'esordio Rosso relativo, che lo portò in tour per quasi due anni con settanta date anche all'estero, facendo capire immediatamente come il fenomeno Tiziano Ferro non sarebbe rimasto confinato nel territorio italiano.

Se il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista, come cantava Caparezza, Tiziano Ferro ha saputo rimettersi in gioco molto bene con l'uscita del suo secondo lavoro, 111, col titolo riferito al peso di Tiziano da ragazzo. Da ex obeso, l'artista pontino ha sviluppato un carattere come detto molto introverso ma anche estremamente sensibile. Da lì in poi, l'escalation della carriera di Tiziano Ferro è stata inarrestabile, diventando un personaggio tra i più noti nella scena musicale italiana. Nonostante alla fine degli anni Novanta Tiziano Ferro abbia provato, attraverso Accademia Sanremo, a partecipare come nuova proposta al Festival della Canzone Italiana, non è mai salito sul palco dell'Ariston come concorrente, ma solo come acclamato ospite. Una soddisfazione per quello che è diventato in breve tempo uno degli artisti italiani capaci di vendere più dischi in tutto il mondo. Ma anche, nel contempo, uno dei suoi chiacchierati: nel 2010, attraverso l'uscita del suo primo libro, intitolato Trent'anni e una chiacchierata con papà, Tiziano Ferro ha fatto Coming Out rivelando la sua omosessualità, di cui si era parlato in diverse precedenti occasioni, ma che non era mai stata confermata dall'interessato.

È la musica a restare al centro della carriera di Tiziano, anche se cantando “Notizia è l'anagramma del mio nome” in un brano, Indietro, ha voluto sottolineare come spesso l'attenzione del gossip l'abbia fatto sentire soffocato più dell'affetto e delle aspettative delle migliaia e migliaia di fans che affollano i suoi tour. Il suo ultimo album, Il mestiere della vita, è stato l'ennesimo, straordinario successo.

