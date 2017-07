TOTO' PEPPINO E LA MALAFEMMINA/ Su Rai 3 il film con Antonio De Curtis (oggi, 8 luglio 2017)

Totò, Peppino

TOTO' PEPPINO E LA MALAFEMMINA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 8 LUGLIO 2017: IL CAST - Totò, Peppino e la malafemmina, il film in onda su Rai 3 oggi, abato 8 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che è Un vero e proprio capolavoro italiano del 1956 prodotta dalla casa cinematografica della D.D.L. con la regia di Camillo Mastrocinque. Nel cast grandissimi nomi dello spettacolo italiano come Totò, Peppino De Filippo, Dorian Gray, Teddy Reno, Mario Castellani, Nino Manfredi e Vittoria Crispo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TOTO' PEPPINO E LA MALAFEMMINA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 8 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Antonio e Peppino Caponi sono due fratelli che hanno una bellissima fattoria nella campagna di Napoli. I due per vivere lavorano la terra, allevano bestiame e quant’altro. I due fratelli per diversi motivi non si sono mai sposati e così sono rimasti a vivere assieme alla loro sorella Lucia che invece si era sposata ma rimasta vedova. Le sue attenzioni sono tutte rivolte verso l’unico figlio Gianni per il quale ci deve essere un solo obiettivo ed ossia quello di studiare presso l’Università di Napoli per diventare un validissimo medico. I fratelli Caponi stanno facendo ritorno dal loro consueto viaggio in paese a bordo del loro calesse e come tradizione vuole si fermano dinnanzi alla casa del loro confinante Mezzacapo.

In ragione della convinzione di Antonio che con i vicini i rapporti non possono essere buoni, i due lanciano una pietra nella finestra della casa dello stesso Mezzacapo allo scopo di fargli uno sfregio. Non appena rotto il vetro i due scappano via proprio come dei ragazzini, sempre a bordo del calesse mentre Mezzacapo trattenuto dalla moglie e con il fucile tra le braccia vorrebbe spararli contro. Ritornati nel loro podere, Antonio e Peppino si mettono subito all’opera per preparare la partenza di Gianni che deve rientrare a Napoli per seguire i corsi universitari e quindi dare gli esami.

Mentre zio Peppino gli prepara caciotte e salumi, zio Antonio che sa benissimo quali sono le cose che piacciono ai giovani gli da dei soldi affinchè possa di tanto in tanto divertirsi a Napoli. Tuttavia a finanziare il tutto è sempre lo stesso Peppino in quanto Antonio avendo le mani bucate e non avendo più soldi, senza farsi scoprire puntualmente li preleva dal posto segreto dove li nasconde il fratello. Una volta partito Gianni nel corso di quella che sembra essere una serata come tante altre si vede arrivare sulla terrazza di casa la bella attrice e ballerina Marisa. Tra i due nasce subito l’amore che viene però ostacolato da una ragazza che vive nella stanza affianco a Gianni. La ragazza essendo innamorata di quest’ultima invia una lettera in cui spiega a mamma Lucia che il figlio invece di studiare se la fa con donne di malaffare. Una volta letta la lettera, i due fratelli decidono di occuparsi della vicenda ma finiranno per combinare un guaio dietro l’altro.

