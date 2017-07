UN ALTRO MONDO/ Su Canale 5 il film con Silvio Muccino (oggi, 8 luglio 2017)

Un altro mondo

UN ALTRO MONDO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 8 LUGLIO 2017: IL CAST - Un altro mondo, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 8 luglio 2017 alle ore 13.40. Una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata in Italia nel 2010, frutto di una coproduzione internazionale che ha visto in prima linea la Cattley mentre la distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’home video è stata gestita dalla Universal Pictures. La regia è di Silvio Muccino mentre nel cast sono presenti lo stesso Silvio Muccino, Isabella Ragonese, Michael Rainey Junior, Flavio Parenti e Maya Sansa. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN ALTRO MONDO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 8 LUGLIO 2017: LA TRAMA - In questo film viene narrata la storia di un giovane ragazzo di Roma di nome Andrea (Silvio Muccino). Andrea è il cosiddetto figlio di papà, proviene dalla Roma bene e nella sua vita non ha ancora deciso cosa fare. Conduce la propria vita senza un briciolo di entusiasmo o di emozione, vive alla giornata in una ricerca continua della felicità. Inoltre Andrea come molti giovani di questo tempo soffre di questa depressione che è tipica di questa età che non permette di far provare più alcuno stimolo o entusiasmo a chi ne soffre. A rendere ancora più grigia e piatta la sua vita, è la relazione con una ragazza di nome Livia (Isabella Ragonese) che sta affrontando alcuni problemi essendo caduta nel tunnel dell’anoressia e della bulimia.

Proprio tutta questa serie di problemi che entrambi hanno, porta Andrea e la sua fidanzata ad avere una relazione senza vita, senza neanche l’idea di fare qualche progetto di famiglia. Inoltre Andrea con il suo carattere e atteggiamento dimostra di non tenere neanche molto a questa donna a cui non è mai riuscito a dire un ti amo o a mostrare un amore sincero e profondo. Sta per avvicinarsi il giorno del suo compleanno e come sempre Andrea non ha alcun idea di come festeggiarlo, purtroppo però il destino ha in riservo per lui un’amara sorpresa. Proprio il giorno del suo compleanno attraverso una lettera viene a sapere che suo padre, del quale non voleva saper più nulla a causa del suo abbandono, che è in fin di vita in un ospedale del Kenya. Seppur contro voglia e a malincuore, Andrea decide di partire per questo viaggio.

Qui in Africa, Andrea inizierà a scoprire il senso vero della vita ed inoltre conoscerà suo fratello più piccolo, un bambino di otto anni del quale dopo la morte del padre deciderà di occuparsene.

