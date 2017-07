UNA VITA ANTICIPAZIONI / Teresa salva Oliva dal suo gesto disperato? (puntate dal 9 al 14 luglio)

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI 9-14 LUGLIO: TERESA SALVA OLIVA?

Sarà una settimana incredibilmente ricca di avvenimenti quella che attenderà i telespettatori di Una Vita dal 9 al 14 luglio. In tale periodo, infatti, una serie di tragedie potrebbe colpire molti dei personaggi principali: già sappiamo dell'imminente condanna a morte di Martin, che dovrà fare i conti con le menzogne di Calanda. A poche ore dal tragico epilogo della vicenda, Casilda deciderà di sposarlo in carcere e di trascorrere insieme a lui la prima (e forse ultima) notte di nozze. Ma Leonor non si rassegnerà all'evidenza e scriverà una disperata lettera alla regina, nella quale la pregherà di concedere l'indulto all'ex soldato. Otterrà quanto da lei desiderato prima che sia troppo tardi? Anche la vita di Oliva sarà appesa ad un filo: distrutto all'idea che la moglie possa avere scoperto la sua relazione con Cayetana, il segretario deciderà di farla finita per sempre e scriverà una lettera d'addio all'amante. Tale missiva però giungerà tra le mani di Teresa, che dovrà lottare contro il tempo per evitare che l'uomo giunga alla più terribile delle decisione. Lo fermerà prima che sia troppo tardi?

IL MATRIMONIO DI MAURO E HUMILIDAD

Il tempismo sarà il vero protagonista delle puntate di Una Vita della prossima settimana. Alla stessa ora, infatti, avrà luogo la condanna a morte di Martin ma anche il tentato suicidio di Oliva e le nozze di Mauro e Humilidad. Teresa, sconvolta all'idea di perdere per sempre l'uomo che ama, si confronterà con Cayetana che le consiglierà di correre in chiesa per fermare tale cerimonia prima che sia troppo tardi. La maestra deciderà di assecondare tale richiesta anche se poco dopo si troverà tra le mani proprio la disperata lettera di Oliva, deciso a togliersi la vita. A quel punto Teresa dovrà prendere la sua decisione: correre dal segretario per evitare che possa compiere un tale gesto disperato o fermare il matrimonio di Mauro. Purtroppo prenderà l'unica decisione possibile ovvero dirigersi da Oliva e rinunciare per sempre alla sua felicità al fianco di Mauro. Anche il suo intervento presso l'amante di Cayetana, però, sarà tardivo...

