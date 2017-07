UNA VOCE PER PADRE PIO / Anticipazioni e ospiti. Conducono Lorena Bianchetti e Alessandro Greco

Una voce per Padre Pio

Sabato 8 luglio, alle 21.25, dall'Aula Liturgica Padre Pio – Piana Romana a Pietrelcina, in provincia di Benevento, la terra natia di Padre Pio, Lorena Bianchetti e Alessandro Greco conducono la 18esima edizione di “Una voce per padre Pio”, la serata dedicata al grande Santo e che porterà sul palco i grandi nomi della musica italiana. Durante la serata saranno raccolti fondi per aiutare i progetti dell'Associazione "Una Voce per Padre Pio Onlus" che da anni cerca di aiutare le popolazioni in Africa. Quest’anno, però, i fondi che saranno raccolti serviranno per aiutare i luoghi più a rischio in Italia. Durante la serata le letture su Padre Pio di Michele Placido, Sergio Assisi e Francesco Testi. Enzo Palumbo, poi, racconterà i progetti realizzati in Costa D'Avorio come una casa famiglia, 2 villaggi per bambini diversamente abili, un orfanotrofio.

Alla vigilia di “Una voce per Padre Pio”, Lorena Bianchetti, ai microfoni di Today, ha parlato del suo rapporto con il Santo: "Padre Pio torna spesso nella mia vita professionale. Nel 2002 ho seguito la sua canonizzazione per la Rai, come pure l'esposizione della sua salma a piazza San Pietro all'anno scorso durante il Giubileo. E' piacevolmente buffo. Quando mi hanno chiamata per questo programma ho provato un'emozione fortissima", racconta la Lorena Bianchetti ai microfoni di Today. Una voce per Padre Pio "non è assolutamente una trasmissione fine a se stessa, perchè chiama all'appello la generosità di tutti gli italiani: è un prodotto della tv pubblica capace di toccare il cuore".

Sul palco di “Una voce per Padre Pio” ci saranno Ermal Meta, Ron, Peppino Di Capri, Elodie, Sergio Sylvestre, Lina Sastri, Gigi e Ross, frate Alessandro Brustenghi, Silvia Mezzanotte, Lele, Piero Mazzocchetti. Sul palco, la grande Orchestra “I Suoni del Sud” diretta dal Maestro Alterisio Paoletti.

